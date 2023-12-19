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「相約中壢大時鐘」票選有機會獲iPhone 農曆年前將與新店簽約

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑。記者翁唯真／攝影
桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑。記者翁唯真／攝影

桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑「多重好禮大放送」，至明年1月7日止，提供消費來店禮、消費滿額贈、拍照打卡禮、周歲同慶禮，贈送精美限量小禮物、店家精選限量好禮；而系列活動「相約中壢大時鐘網路人氣票選徵件」共分4個組別，民眾可在網站上瀏覽所有作品，至113年1月14日止皆可投票，還有機會獲獎。

桃園副市長蘇俊賓今出席表示，過去歷經多次討論改建，在第3次改建推動過程中硬體非主要考量，最重要的是在地支持及選優質團隊進駐，也很怕商場做不起來，但現在每月人有逐漸增加，可能會是未來桃園商圈發展正面案例。

其中本次系列活動之一的「多重好禮大放送」至明年1月7日止，提供消費來店禮、消費滿額贈、拍照打卡禮、周歲同慶禮，贈送精美限量小禮物、店家精選限量好禮，數量有限送完為止。

而中壢大時鐘過去乘載著許多人的回憶，不僅是人們相約的見面地點，更是重要地標，因此這次推出「相約中壢大時鐘網路人氣票選徵件」，共分為夢想街鐘、夢想AR鐘及全民徵件的親親寶貝與大時鐘和活寶兒童與大時鐘4個組別。

民眾可以在網站上瀏覽所有作品，並在最喜愛的作品投上1票，每人每組可分別投3票，每日皆可投票1次。完成投票或參加徵件投稿就有機會獲得iPhone、AirPods和Apple Watch等豐富獎品。

經發局長張誠表示，麗陽商場於去年引進日本第一連鎖迴轉名店壽司郎、知名連鎖藥妝店日藥本舖、統一集團的21Plus、王品集團旗下的王品牛排等知名品牌，也同步帶動鄰近商圈買氣升溫。

麗陽商場說，商場4至6樓已逐步與多家品牌接觸招商，農曆年前將簽約位於台北大安區具有主題性的餐廳，及全台已有多家不同主題性的親子育樂室內遊樂園等，讓商場更豐富多元。

桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑，來店消費有4重好禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑，來店消費有4重好禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑。記者翁唯真／攝影
桃園中壢大時鐘美食商場改建開幕已滿1周年，桃園經發局舉辦「相約中壢大時鐘」周歲慶系列活動，今起開跑。記者翁唯真／攝影

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