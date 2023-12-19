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求職詐騙層出不窮 苗警至就業中心研習課程防詐案例宣導

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
這場就業促進研習課程有60名求職民眾參加，期間穿插「求職防詐騙」宣導活動，警方以分析近來求職遭詐騙案例，加深民眾求職警覺心及防詐觀念。圖／苗栗縣警局提供
這場就業促進研習課程有60名求職民眾參加，期間穿插「求職防詐騙」宣導活動，警方以分析近來求職遭詐騙案例，加深民眾求職警覺心及防詐觀念。圖／苗栗縣警局提供

求職詐騙層出不窮，為強化民眾求職時警覺心，苗栗縣政府社會處、苗栗就業中心與警察局攜手合作，今天下午利用就業促進研習課程，做防詐騙宣導，現場以分析近來求職遭詐騙案例，以加深民眾求職防詐觀念，遏止日益猖獗的求職詐騙案件。

這場就業促進研習課程有60名求職民眾參加，期間穿插「求職防詐騙」宣導活動，警方除宣講求職遭詐騙的手法外，也提醒民眾假求職不僅造成財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻是作人頭帳戶使用，成為詐騙集團取財工具，一不小心恐淪為詐騙共犯。

縣警局長莊勝雄呼籲，社群媒體的徵才廣告，應先查證是否為合法公司行號，若僅以Line等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺以免落入「假求職」詐騙陷阱。若對相關資訊還有疑問，請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線或110報案專線求助。

詐騙集團 求職 社群媒體

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