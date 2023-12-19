桃園捷運綠線列車模型亮相 明年底交車做靜動態測試

桃園市捷運綠線全線21站，藝文園區站（G11站）以北13個站預訂2026年底通車，市府今天舉辦工程技術經驗分享與研討，綠捷車廂模型也首度亮相，張善政市長也仔細打量。捷工局長劉慶豐表示，實體車廂明年底運抵桃園，隨後執行半年靜態、半年動態運轉行駛測試，20260115年底正式上路。

捷工局表示，桃園捷運綠線為全自動無人駕駛系統（GoA4）的中運量系統，車輛系統設計已於今年

完成並開始啟動製造，首列車113年12月運抵桃園，並於北機廠以及主線靜、動態測試，車廂外觀和內裝是去年透過I-Voting投票活動，最後「綠意盎然」獲最高票因此成為專屬車廂。

劉慶豐說明，今天研討會展示的是按比例縮小的列車，可以看見車體是鋁合金焊接，和以往鉚釘技不同，不留下一個一個接點，有助於列車行駛時更穩定。第一組列車明年底運抵桃園，會先在北機場滲眉埤靜態測試，同時整合系統，原訂115年通車目標不變。

劉慶豐說，靜態測試在北機場，動態測試就在115年底先行通車的路段，也就藝文園區站（G11）以北到坑口站接機捷，其中G11、G12（中正北路、同安街口）為地下化，G13（中正北、南竹路口）以北11個站為高架，114年就可以看見綠捷在高架行駛（測試）的畫面，屆時供電、號誌、通訊、月台都要整合，完成以後就可以啟用。

捷工局表示，桃園捷運綠線為全自動無人駕駛系統（GoA4）的中運量系統，車輛系統設計已於今年