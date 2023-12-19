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高虹安訪美「NVIDIA」總部 體驗自駕計程車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安於舊金山親自體驗自駕計程車Waymo One，盼借鏡推動新竹市自駕車實驗計畫。圖／新竹市政府提供
高虹安於舊金山親自體驗自駕計程車Waymo One，盼借鏡推動新竹市自駕車實驗計畫。圖／新竹市政府提供

全球AI產業加速成長，為落實「智慧治理、產業創新」施政理念，新竹市長高虹安率新竹市政府訪團至美國矽谷，今參訪科技產業機構NVIDIA總部，雙方深入對談AI科技應用與開發趨勢，盼透過此次參訪，了解先進的高科技技術，借鏡打造竹市成為智慧城市。

高虹安說，NVIDIA有著全球最強AI之王稱號，是全球最大的GPU（圖形處理器）公司，近年專注研發GPU，是全球人工智慧運算領袖，進入人工智慧的世代，無論是分辨語音和聲音的網路服務、自駕車需要人工智慧的汽車大腦、健康照護方面的醫療突破，以及機器人和物聯網(IoT)，都須仰賴GPU強大的運算技術，台灣是NVIDIA全球重要供應生產國，在AI熱潮帶動下，台灣上中下游供應鏈產業將蓬勃發展。

高虹安說明，透過參訪NVIDIA總部，深入了解如何藉由AI技術提升竹市產業競爭力，並與Global AI Nations 處長Shilpa Kolhakar交流探討未來智慧城市的發展與合作方向。期許未來竹市能夠與NVIDIA加強產學合作，共同協助竹市的產業實現智慧轉型，讓竹市成為一個充滿創新與智慧的城市。

高虹安指出，竹市是科技城，有台灣的矽谷美稱，除了擁有全台首座新竹科學園區外，更有五所大學及工研院，產學研資源豐富，是台灣重要科技人才培育的發展基地。市府與中央合作籌設竹科X計畫，首棟研發大樓預計2024年完工，打造公道五路沿線的科技產業2.0升級，將引進AI、IOT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等產業，積極打造優良投資環境，建立優良的投資環境及供應鏈，吸引企業來竹市投資發展。

市府指出，高虹安18日也於舊金山親自體驗自駕計程車Waymo One，該服務利用自動駕駛技術，使用者透過APP即可叫車，並可根據個人需求調整設定，減少步行時間或是要求指派無障礙車輛，提高行動不便者的便利性，藉此經驗，盼借鏡推動新竹市自駕車實驗計畫。

自駕計程車技術在美國僅在鳳凰城和舊金山兩城實際上路，但眾多城市積極參與並探討相關可能性，而台灣目前自動駕駛技術主要應用在自駕巴士，但由於道路狹窄且交通複雜，對於車輛完全自動駕駛仍有待努力。期許竹市能充分利用科技人才及半導體產業基地，與相關單位合作，並向 Waymo One汲取相關經驗，落實讓車輛完全自動駕駛於開放道路上。

交通處表示，竹市在交通部協助之下曾與工研院合作推動自駕車於南寮漁港開放場域道路上行駛。此次體驗Waymo One帶來許多有益經驗，特別在車輛管理、車流管理、智慧交通及自動駕駛等方面，將對竹市自駕車技術及相關產業創新提供有價值的參考。

新竹市長高虹安率新竹市政府訪團至美國矽谷，今參訪科技產業機構NVIDIA總部。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安率新竹市政府訪團至美國矽谷，今參訪科技產業機構NVIDIA總部。圖／新竹市政府提供

高虹安 舊金山

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