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91歲新竹高中校史館 指定為市定古蹟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府昨開文資審議會審議，認為新竹中學校講堂興歷史久長，一致決議指定為市定古蹟。圖／新竹市政府提供
市府昨開文資審議會審議，認為新竹中學校講堂興歷史久長，一致決議指定為市定古蹟。圖／新竹市政府提供

新竹高中校史館已有91年歷史，如今做為校史館常設展區，由於缺乏空調設備又漏水，竹中校友今年向文化部提報文資身分認定，市府昨開文資審議會審議，認為新竹中學校講堂興歷史久長，是日治時期陪伴新竹莘莘學子治學的場所，且建築形式為磚造建築、大空間、雙坡水屋頂，屋架為鐵架鉚接大跨距構造，立面有水平飾帶，是新竹地區極具代表性的學校建築，因在會中一致決議指定為市定古蹟

市府指出，文化局在今年9月8日召開文資價值評估現勘及審查會議，認為新竹中學校講堂具文化資產價值，予以列冊追蹤，校方也認同守護校內珍貴文資理念，主動申請「新竹中學校講堂」指定為古蹟，市府分別於10月16日及11月23日召開兩次專案小組會議，小組委員建議指定為市定古蹟，並在12月18日召開文化資產審議會議。

文化局表示，新竹中學校講堂竣工於1932年3月25日，是新竹中學校創立十週年的紀念建築。原先作為禮堂使用，20周年校慶時在此發表第二校歌、悼念因戰事犧牲的「慰靈祭」。

辛志平校長時期，新竹中學校講堂則舉辦過開學典禮、團體集會、合唱比賽、演講比賽與畢業典禮。值得一提的是，「動員月會」時曾以學生當主席，學生可以對當時的校務和教育發表自己的想法，辛校長也會給予適時的回應，可以說是戒嚴時期竹中人的民主練習場所。

直到1977年，講堂成為「民族精神教育資料中心」，之後更名為「匪/敵情資料陳列中心」，邀請各科老師編寫相關教材，籌備內容，是展現愛國民族精神教育的展示場所。1985年2月籌辦「校史館」，公推彭商育老師為籌備主任，黃祖蔭老師為總幹事，和校友老師們徵集相關照片、文物資料，並於該年12月12日，也是光復後四十周年校慶日，正式剪綵開幕成為校史館至今。

文化局補充，新竹中學創設於日治大正11年（1922）4月，原名「新竹州立新竹中學校」，是五年制普通科，直到昭和16年（1941）改為四年制普通中學。二戰後1945年改為台灣省立新竹中學，為三年制高中、初中普通科學校，民國57年(1968)政府實施九年制國民義務教育，初中部逐年結束。

1970年7月變更為台灣省立新竹高級中學。而新竹中學校講堂興建迄今業逾91年，也是該校劍道館之外最能代表百年校史的歷史見證之一。後續市府將與校方通力合作，進行一系列修復與再利用工作，使古蹟再現風華。

市府昨開文資審議會審議，認為新竹中學校講堂興歷史久長，且建築形式為磚造建築、大空間、雙坡水屋頂，屋架為鐵架鉚接大跨距構造，立面有水平飾帶，會中一致決議指定為市定古蹟。圖／新竹市政府提供
市府昨開文資審議會審議，認為新竹中學校講堂興歷史久長，且建築形式為磚造建築、大空間、雙坡水屋頂，屋架為鐵架鉚接大跨距構造，立面有水平飾帶，會中一致決議指定為市定古蹟。圖／新竹市政府提供
新竹高中校史館已有91年歷史，如今做為校史館常設展區。圖／新竹市政府提供
新竹高中校史館已有91年歷史，如今做為校史館常設展區。圖／新竹市政府提供

新竹 建築 古蹟

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