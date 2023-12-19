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頭屋國小尊師樓落成 首間AI競技教室揭牌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

斥資8000多萬元苗栗縣頭屋國小「尊師樓」昨天落成，啟用全縣第一座「AI競技」教室，配備30套筆電、機器人，設計相關課程，從小培養3到6年級學童，提升將來AI世界的競爭力

頭屋國小2棟50多年歷史校舍老舊，2019年評估建築耐震力不足，結構安全堪虞，中央補助近7000萬元，但受營建物價波動，縣府陸續挹注約1700萬，歷經6次流標，終於決標新建尊師樓。

AI競技教室是全縣國小第一間，校長謝福鈞說，AI是世界未來趨勢，縣府協助新校舍打造特色，引介協和慈善基金會董事長林光清捐贈150萬建置，因此命名「協和教室」，添購30套筆電及機器人設備，規畫納入校本課程，3至6年級每周1堂、40分鐘，教寫程式編譯調校實作電子載板與感應器，提供入門AI學習。

縣長鍾東錦昨與學童PK機器人足球，他期許AI競技教室發展學童邏輯思考與團隊合作精神，從小適應現代人工智慧時代，厚植未來競爭力。

尊師樓1棟3層樓，規畫10間教室，3間辦公室，基地融合永續理念，特別保留老樹，主體結構造型傳達客家「晴耕雨讀」意象，此外，頭屋鄉有全縣唯一的孔子廟，頭屋國小學童在每年祭孔大典擔綱六佾舞，取名尊師樓。

教室 競爭力 鍾東錦

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