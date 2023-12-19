桃警鑑識中心新廳舍 規畫開放參觀

桃園市警察局刑事鑑識中心新廳舍昨天落成啟用，同時獲得9項ISO實驗室認證，內部建置多種高科技分析設備，更購入全台警察機關獨有的先進顯微儀器，預期可強力打擊毒品犯罪，另將規畫定期開放外界參觀，讓民眾更了解鑑識科技。

桃園市警察局長吳坤旭指出，警局規畫鑑識科技再升級工作獲市府及議會支持，選定桃園區東門市場綜合大樓4樓，建置完整、全方位的全新鑑識中心廳舍，包括化學、DNA、痕跡、氣動槍枝等多種實驗室。

鑑識中心獲得化學、DNA等9項ISO實驗室認證，財團法人全國認證基金會（TAF）執行長許景行表示，一次申請9項認證是非常大的挑戰，桃園卻在4到9月間取得，在六都名列前茅，已具國際水準。

市長張善政表示，鑑識中心新廳舍代表市府穩定治安的承諾與象徵，將成為治安重點科技中心，呼應智慧桃園、科技智能、接軌國際的政策與理念，桃警團隊率先全國嘗試，實屬不易。

鑑識中心主任高麗姬指出，今年市府協助購入共軛顯微拉曼儀器，目前為全台警察機關內獨有，可解決毒品咖啡包雜質非常多、無法突破分析的問題；今年還購入自動指紋比對系統，可協尋失蹤人口，現場指紋原需好幾個月比對，也可快速在幾分鐘內完成。

鑑識中心規畫未來定期開放民眾參觀，建立良好警民關係，共同守護治安，有效契合市府「Open House」政策。