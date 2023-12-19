提升新竹供水 石門水庫-寶山聯通管 動工

「石門水庫至新竹聯通管工程」昨天舉行開工典禮，計畫串連石門與寶山、寶二水庫供水體系，提升新竹區供水，預計最快2028年完工，即便枯旱時期石門水庫每天最高仍可供應新竹寶山第二水庫30萬噸原水，並解決沿線居民無自來水可用問題，也降低關西淨水場水質汙染威脅。

不過，石門水庫所在的桃園市府秘書長詹榮鋒昨強調，近年石門水情吃緊，曾降到40%，且未來竹科、桃科、航空城等計畫用水量大，擔心「自家水源恐不足」；經濟部長王美花回應，政府推動「珍珠串計畫」串接西部水庫，會從翡翠水庫等引入更多水源到桃園，近期再提新計畫，從北台灣調度水源到新竹，減少桃園負擔。

2021年百年大旱，新竹主要水源、寶山第二水庫蓄水率一度僅剩約2.6%，供水情勢極度緊張，水利署再推動石門水庫至新竹聯通管工程，是桃園至新竹的第2條備援管線，長度約25公里，總經費103億元。

開工典禮昨在竹東河濱公園舉辦，蔡英文總統表示，2021年提前完成桃園新竹備援管線，被稱為「一條水管救世界」，發揮極大功能，第2條管線動工，代表為台灣產業發展打基礎。

同時施做的還有水利署將增加連接關西淨水場的備援管線及自來水送水管線，台灣自來水公司也規畫擴建關西淨水場，並推動新埔配水中心改善工程。

王美花說，所有工程完工後具三大效益，第一，台積電持續蓋廠，對水的需求不斷增加，此舉能增加新竹水源；第二，之前竹縣發生鳳山溪汙染事件，這次支管拉到關西淨水廠，避免因汙染停水；第三，改善新竹600戶無自來水民眾用水問題。

新竹縣長楊文科說，他爭取供給關西淨水場並提供民眾使用，行政院長陳建仁9月宣布支持，現在連同聯通管一起做，感謝中央解決大新竹民生和產業用水問題。

新竹市府秘書長張治祥說，竹市汙水接管率有很大的進步空間，竹市與竹縣合作推再生水計畫，配合款縣市需負擔11億，希望中央全額補助。