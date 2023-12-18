桃園國際半馬周六登場 日本「山神」神野大地來台陪跑

2023年桃園國際半程馬拉松將在23日上午6時於桃園市立田徑場開跑，有約2800名跑者報名參賽，這次更特別邀請日本「第三代山神」神野大地、香港長跑紀錄保持人姚潔貞來台共襄盛舉。

桃園市體育局表示，這次的賽事分別有21公里菁英組、12公里輕越野挑戰組及4公里體驗組，賽事路線橫跨桃園區、龜山區部分道路，沿線包括成功路二段、長壽路、忠義路一段、新興街、樹人路、大湖路、員林坑路、大坑路一段等。

沿途行經虎頭山步道、楓茶米休閒農業區、桃園金城武樹、福頭山步道及桃林鐵馬道等，各組路線規畫都會讓跑者盡享森林及田園風光，感受桃園之美。這次更是桃園市首次規畫輕越野賽道，要讓跑者用雙腳感受桃園在地城市文化魅力。

體育局表示，本次賽事受到長跑好手神野大地及姚潔貞關注來台參賽，神野還將走進校園，和桃園高中學生分享如何兼顧訓練、突破撞牆期、引領人生克服逆境等議題，並在賽事當天結束後，舉辦跑者見面會與跑者近距離交流。

體育局表示，活動紀念品會依組別不同享有運動機能背心、運動襪、輕量摺疊旅跑袋及賽事運動帽等，完賽後還能享有運動毛巾及環保木質獎牌，提醒當天參賽的跑者，注意低溫保暖，做好熱身並隨時留意身體狀況。