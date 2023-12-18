今年台東新生兒比同期增加35 人 元旦起第3胎起領5萬

明年起台東生育補助將提高，今舉辦記者會說明新政策。縣長饒慶鈴表示，第一胎補助由現行3萬元加碼至4萬元，第2胎每位提升至4萬5000元、第3胎起每位5萬元，明年度1月1日後出生的嬰兒皆適用新規定。

去年元旦起，台東首胎生育補助由原本1萬元調升至3萬元，雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助增至3萬6000元。

縣府今天召開記者會，宣布明年度生育津貼繼續加碼。會中宣布，去年（2022年）台東縣新生兒1405人，比2021年增加89位寶寶，台東縣是全台唯一呈現正成長的縣市，今年也繼續維持正成長，1月至11月份出生人口數與去年同期相比增加35人。

縣長饒慶鈴說，上任後陸續開辦免費育兒指導到宅服務、經濟弱勢產婦月子餐補助、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師及公私托收費一致等政策；今年10月新生兒專屬的生日禮盒改版升級，明年再將首胎生育補助加碼至4萬元，持續建構更友善育兒環境。

民政處補充，生育補助新制適用2024年1月1日後在台東辦出生登記或初設戶籍的新生兒，父母其中一方須設籍台東滿6個月，新生兒出生後60日內，請家長持身分證、印章向戶籍地戶政事務所申請。

縣府指出，縣府連續8年收支賸餘，18年來負債最少，開源節流經費挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫。