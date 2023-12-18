竹縣府爭取6千萬改善 雲山替代道路變寬敞好走今起通車

新竹縣雲山替代道路北段第二期為五峰後山重要聯外道路，早期路面破損、排水不良、路側無護欄防護等因素影響行車安全，新竹縣政府向中央爭取6千萬經費，改善約2.2公里道路，工程包括道路鋪面及寬度改善、排水設施改善、擋土牆施作、植栽工程以及增設護欄、交通號誌等，今天正式完工通車，期盼給部落鄉親及遊客一條更安全的道路。

新竹縣秘書長陳季媛指出，此道路是雲山部落及松本部落鄉親的重要經濟及產業聯絡道路，亦可為樂山雷達站官兵補給運輸、林務局人員巡山使用、民眾通往雪霸休閒農場等觀光景點的重要道路，歡迎民眾多加利用，來五峰鄉觀光旅遊，體驗在地好山好水風土民情。

新竹縣原住民族行政處表示，雲山替代道路北段起點為清石道路與民生部落路口處，此次改善為民生部落0公里處至2公里990公尺處，分段共改善約2.2公里，並於去年12月29日開工，施工期間採相關措施配合周邊交通管制等睦鄰作為減少民怨，並於今年11月10日完工，大幅增進行車安全，改善交通、嘉惠地方。

新竹縣原民處說明，本工程獲國防部、雪霸國家公園管理處、農業部林業及自然保育署、原住民族委員會等中央部會支持，合計補助5千740萬元，經新竹縣府編列預算後，由新竹縣議會通過配合款260萬元，共計投入6千萬元，並由新竹縣政府執行改善。