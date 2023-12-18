沒有蕭規曹隨 苗栗縣長鍾東錦的就職周年、元旦升旗不一樣

苗栗縣長鍾東錦就職周年活動，及2024年元旦升旗典禮，將打破慣例，「周年慶」沒有茶會，規畫慰訪志工辛苦，並與長者、縣議員、鄉鎮市長等共餐，元旦升旗並首次從縣府廣場移師竹南運動公園。

前縣長劉政鴻、徐耀昌就職周年活動，慣例是茶會，各界官蓋雲集，鍾東錦認為志工也是助推動縣政重要一環，也很辛苦，12月25日就職1周年慰訪，感謝頭份市六合國小導護志工、竹南鎮衛生所志工，及公館鄉石墻社區關懷據點志工，並與據點長者共餐。

鍾東錦說，把錢花在活動中，沒有特別的意義，而且勞師動眾，很多人還要抽空參加，而且當天上午鄉鎮市長就職周年活動，也會造成分散，因此晚上他與議長李文斌合辦，邀請議員、鄉鎮市長，及2名立委、對苗栗有捐贈的人士，餐敘交換意見，他也希望聽到對苗栗未來的期許，沒有分黨派。

至於元旦升旗典禮，鍾東錦今年元旦就預告可能換地點，縣府敲定明年元旦升旗典禮在竹南運動公園，後年可能在苗南的三義、銅鑼，大後年在海線，一屆4年剛好4區輪流一遍，不僅鼓勵愛中華民國的心，摸彩也有好處，大家都有機會。

縣政府社會處指出，2024年元旦上午7點30分在竹南運動公園田徑場舉辦，有竹南鎮新南社區舞蹈班、健身教練帶動跳，及泰雅族歌手阿智Zpower、山佳太鼓團，及氣球天使等人表演。