迎接AI世界 苗栗縣首間國小AI競技教室落腳頭屋國小
斥資8000多萬元苗栗縣頭屋國小「尊師樓」今天落成，啟用全縣第一座「AI競技」教室，配備30套筆電、機器人，設計相關課程，從小培養3到6年級學童，提升將來AI世界的競爭力。
頭屋國小2棟50多年歷史校舍老舊，2019年評估建築耐震能力不足，結構安全堪虞，中央補助近7000萬元，但受營建物價波動，縣府陸續挹注約1700萬元，歷經6次流標，終於決標新建尊師樓，今天落成剪綵，及AI競技教室揭牌。
AI競技教室也是全縣國小第一間，校長謝福鈞說，AI是世界未來趨勢，縣府協助新校舍打造特色，引介協和慈善基金會董事長林光清捐贈150萬元建置，因此命名「協和教室」，添購30套筆電及機器人等設備，規畫納入校本課程，3至6年級每周1堂、40分鐘，教寫程式編繹調校實作電子載板與感應器，提供入門AI學習。
今天落成剪綵是地方大事，學童舞龍、打擊樂，還有客語、英語說唱等表演慶祝新校舍，縣長鍾東錦、鄉長徐鑫榮等人都到場，鍾東錦還小露一手，與學童PK機器人足球，他期許AI競技教室，發展學童邏輯思考，與團隊合作精神，從小適應現代人工智慧時代，厚植未來競爭力。
尊師樓1棟3層樓，規畫10間教室，3間辦公室，基地融合永續理念，特別保留老樹，主體結構造型傳達客家「晴耕雨讀」意象，此外，頭屋鄉有全縣唯一的孔子廟，頭屋國小學童在每年祭孔大典擔綱六佾舞，取名尊師樓，有尊師重道之意，也希望學童耳濡目染傳承、發揚光大。
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