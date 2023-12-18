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石門水庫至新竹聯通管動工 可供寶二水庫30萬噸原水

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
總統蔡英文今天在新竹縣長楊文科、經濟部長王美花、水利署長賴建信、台水公司董事長李嘉榮及多位立委與民代陪同下，參加開工典禮。記者郭政芬／攝影
總統蔡英文今天在新竹縣長楊文科、經濟部長王美花、水利署長賴建信、台水公司董事長李嘉榮及多位立委與民代陪同下，參加開工典禮。記者郭政芬／攝影

石門水庫新竹聯通管工程」今天舉行開工典禮，此計畫串連石門與寶山、寶二水庫供水體系，提升新竹區供水，完工後，枯旱時期石門水庫每天最高可供應新竹寶山第二水庫30萬噸原水，並解決沿線居民無自來水可用問題及降低關西淨水廠水質汙染威脅。

蔡英文總統今在新竹縣長楊文科、經濟部長王美花、水利署長賴建信、台水公司董事長李嘉榮及多位立委與民代陪同下，參加開工典禮，石門水庫至新竹聯通管工程長度約25公里，總經費103億。此外，水利署將增加連接關西淨水場的備援管線及自來水送水管線，台灣自來水公司也規畫擴建關西淨水場，並推動新埔配水中心改善工程，讓民眾用水更安全。

2021年百年大旱，當時水利署透過節水、加強灌溉管理、抗旱水井、緊急海淡機組及區域調度等措施來穩定供水，不過新竹主要供水水源、寶山第二水庫的蓄水率一度僅剩約2.6%，供水情勢極度緊張。賴建信說，為提高跨域調水支援能力及新竹區抗旱韌性，因此再推動聯通管工程計畫，此項工程則是桃園至新竹的第二條備援管線，未來完工後每日的供水量達到30萬噸。

蔡英文表示，2021年提前完成桃園新竹備援管線，被稱為「一條水管救世界」，當年因百年大旱，這條水管發揮極大功能，桃竹備援管線的成功經驗。今天的動工典禮，代表為台灣的產業發展打基礎，未來新竹還有再生水廠、海淡廠等建設，需要中央和地方一起努力。

王美花說，完工後具三大效益，第一、台積電持續蓋廠，對於水的需求不斷增加，此舉能增加新竹水源的韌性。第二、之前竹縣發生鳳山溪汙染事件，這次將支管拉到關西淨水廠，避免因水源汙染而停水。第三、改善新竹6百戶無自來水民眾用水的問題。

楊文科肯定中央助於提升沿線自來水普及率，在他擔任縣長的期間，見證聯通管工程的計畫，這個工程對新竹縣鄉親極有助益，他在今年6月底向總統請命，陳述關西、新埔鄉親希望可以利用此次聯通管工程，供給關西淨水場並提供民眾使用，行政院長陳建仁9月宣布支持，現在12月份工程連同聯通管一起做，感謝中央的效益，解決大新竹民生用水、產業用水問題。

新竹市秘書長張治祥則表示，新竹市汙水接管率「有很大的進步空間」，竹市與竹縣合作推再生水計畫，來自於主科寶山基地的環評承諾要百分百使用再生水，她當場向總統請命，配合款新竹縣市需負擔11億，希望能爭取中央全額補助，大力支持。

桃園秘書長詹榮鋒表示，近幾年石門水庫的水情狀況吃緊，曾降到40%，且未來竹科、桃科、航空城等計畫用水量大，水源開發很重要，擔心石門水庫捉襟見著，自家水源恐不足。對此，王美花回應，「珍珠串計畫」將全台西部水庫串接，從翡翠水庫等引入更多水源到桃園，近期再提新計畫，將從溪的下游拉水管到三重，從北台灣調度水源到新竹，此舉可增加水源的源頭。

「石門水庫至新竹聯通管工程」今天進行開工典禮，此計畫串連石門與寶山、寶二水庫供水體系，提升新竹區供水。記者郭政芬／攝影
「石門水庫至新竹聯通管工程」今天進行開工典禮，此計畫串連石門與寶山、寶二水庫供水體系，提升新竹區供水。記者郭政芬／攝影
完工後，枯旱時期石門水庫每日最高可供應新竹寶山第二水庫30萬噸原水，並解決沿線居民無自來水可用問題及降低關西淨水廠水質汙染威脅。記者郭政芬／攝影
完工後，枯旱時期石門水庫每日最高可供應新竹寶山第二水庫30萬噸原水，並解決沿線居民無自來水可用問題及降低關西淨水廠水質汙染威脅。記者郭政芬／攝影
水利署將增加連接關西淨水場的備援管線及自來水送水管線，台灣自來水公司也規畫擴建關西淨水場，並推動新埔配水中心改善工程，讓民眾用水更安全。記者郭政芬／攝影
水利署將增加連接關西淨水場的備援管線及自來水送水管線，台灣自來水公司也規畫擴建關西淨水場，並推動新埔配水中心改善工程，讓民眾用水更安全。記者郭政芬／攝影

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