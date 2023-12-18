邀白沙屯媽祖代言交通安全 苗警特製「媽祖小神衣」宣導品

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是國內負盛名的信仰中心，媽祖婆更是信眾長久以來心靈的依歸，苗栗縣警局首度與拱天宮合作，聯名設計製作「媽祖及警察守護小神衣」交通安全宣導品，以白沙屯Q版媽祖及警用反光背心為設計概念，傳達媽祖婆保佑及提醒民眾重視交通安全。

縣警局指出，有鑑於交通事故6成均發生在路口，為有效防制交通事故，降低路口事故傷亡，首度商請白沙屯拱天宮授權製作媽祖及警察守護神衣，並將宣導重點「停讓世界更美好」融入圖卡設計元素裡；白沙屯媽祖則化身交通安全宣導大使，擔任守法穿越道路的行人，而車輛行近路口皆禮讓媽祖通行後再開，透過新穎創新的方式向民眾示範，行近路口應停讓行人，也提醒民眾遵守相關路權規定，共同維護道路交通安全。

象徵媽祖及警察的小神衣守護民眾一年四季皆平安，因極具巧思及創意，將限量於警察局交通安全宣導活動中發送，可供民眾繫於包包或車內掛飾，讓民眾小神衣在手，安全時刻庇佑。