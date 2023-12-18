竹市敬老愛心卡新增三重客運9003路線 往返台北更便利

竹市敬老卡及愛心卡再擴大！新竹市長高虹安推動老幼共好的社會福利政策，持續升級敬老卡及愛心卡使用項目，照顧長者及身障者，市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。

高虹安表示，市府積極落實十大施政策略，推動老幼共好、幸福友善的社會福利政策來照顧市民朋友。其中，敬老卡及愛心卡擴大使用更是每位長者期盼的社福服務項目，在市府努力下，從今年7月起新增可租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放搭乘台鐵、9月新增持卡可到農會消費，以及11月開放可搭乘國道客運；今天再增加國道客運的路線三重客運9003路線，希望長者們能持卡多出門走動，保持健康的樂齡生活。

社會處長表示，竹市敬老卡及愛心卡擴大使用項目以來，民眾好評不斷，其中11月份開放使用國道客運，與新竹客運、國光客運及日豪客運合作，讓長者與身障者持敬老卡及愛心卡搭乘國光客運及新竹客運，往來新竹到台北或桃園之國道路線費用，可由卡片內的600點全額支付，即日起再新增一條路線，長者與身障者可持卡搭乘三重客運9003路線，往返新竹台北；張姓老翁分享，自從敬老卡擴大使用國道客運之後，他常坐車到台北找親友或旅遊，生活更豐富了，很開心市府有這樣的施政。

社會處表示，設籍新竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月，請長輩與身障者可多加使用。