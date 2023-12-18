快訊

特級初榨橄欖油是假的？如何避免買到不好的橄欖油 食藥署給3建議

韓仁川飯店停車塔失火！民眾跳隔壁大樓逃生 至少54人輕重傷有8名外籍人士

《小曉》與真實過動兒有出入？專家憂模糊ADHD真正樣貌

竹市敬老愛心卡新增三重客運9003路線 往返台北更便利

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。圖／新竹市政府提供
市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。圖／新竹市政府提供

竹市敬老卡及愛心卡再擴大！新竹市長高虹安推動老幼共好的社會福利政策，持續升級敬老卡及愛心卡使用項目，照顧長者及身障者，市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。

高虹安表示，市府積極落實十大施政策略，推動老幼共好、幸福友善的社會福利政策來照顧市民朋友。其中，敬老卡及愛心卡擴大使用更是每位長者期盼的社福服務項目，在市府努力下，從今年7月起新增可租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放搭乘台鐵、9月新增持卡可到農會消費，以及11月開放可搭乘國道客運；今天再增加國道客運的路線三重客運9003路線，希望長者們能持卡多出門走動，保持健康的樂齡生活。

社會處長表示，竹市敬老卡及愛心卡擴大使用項目以來，民眾好評不斷，其中11月份開放使用國道客運，與新竹客運、國光客運及日豪客運合作，讓長者與身障者持敬老卡及愛心卡搭乘國光客運及新竹客運，往來新竹到台北或桃園之國道路線費用，可由卡片內的600點全額支付，即日起再新增一條路線，長者與身障者可持卡搭乘三重客運9003路線，往返新竹台北；張姓老翁分享，自從敬老卡擴大使用國道客運之後，他常坐車到台北找親友或旅遊，生活更豐富了，很開心市府有這樣的施政。

社會處表示，設籍新竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月，請長輩與身障者可多加使用。

社會處提醒，竹市長者或身障朋友需要申請敬老卡或愛心卡，或是想查詢卡片內點數，可至竹市各區區公所查詢，也可以致電區公所並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。圖／新竹市政府提供
市府今宣布，即日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘三重客運9003路線的國道客運，期盼讓竹市的長輩與身障者往返新竹及台北更便利。圖／新竹市政府提供
社會處表示，設籍新竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助600點（1點即1元）。圖／新竹市政府提供
社會處表示，設籍新竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡，每張卡每月補助600點（1點即1元）。圖／新竹市政府提供

國道客運 身障者 高虹安 新竹

延伸閱讀

竹市汙水下水道第三部曲決標 將提升汙水接管率3.99%

睽違8年！大新竹跨年公益演唱會31日盛大登場

竹市人口三成是客家人 講客宣傳列車15日登場

竹市建功高中新建校舍工程順利決標 預計明年1月開工

相關新聞

竹市敬老愛心卡新增三重客運9003路線 往返台北更便利

竹市敬老卡及愛心卡再擴大！新竹市長高虹安推動老幼共好的社會福利政策，持續升級敬老卡及愛心卡使用項目，照顧長者及身障者，市...

拆了又蓋 新屋600坪農地違建本周夷平

桃園市政府都發局鑒於近期鐵皮工廠公安火災頻傳，農地違建工廠亂象備受民眾關心，由建築管理處透過空拍技術加強巡查，發現新屋區...

竹市汙水道接管 第三部曲決標

新竹市汙水下水道接管率2015年僅12%，市府推動「三部曲」逐步提升，預計完工後共可成長13.19%，改善民眾生活品質。...

桃園中壢仁海宮媽祖遶境回駕 張善政感念廟方發善心做公益

桃園市長張善政今天晚上出席中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，張善政表示，中壢仁海宮透過天上聖母媽祖進香、遶境踩街安座，...

竹北市豆子埔溪又成黃河 新建案開挖地下室害的

新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有多處新建案，今年2月起一再染黃，新竹縣環保局至8月已接獲33起公害陳情，開罰超過2000萬。...

桃園義盛1號溫泉井月底開鑿 明年冬小烏來溫泉區開放

桃園市政府為發掘復興區溫泉資源，打造復興溫泉旅宿特色，繼羅浮溫泉區之後，市政府觀光旅遊局決定在復興區義盛里開鑿第一口溫泉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。