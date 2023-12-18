拆了又蓋 新屋600坪農地違建本周夷平

桃園市政府都發局鑒於近期鐵皮工廠公安火災頻傳，農地違建工廠亂象備受民眾關心，由建築管理處透過空拍技術加強巡查，發現新屋區一處600坪鐵皮屋違建拆了又蓋，最近決定移送桃園地檢處法辦，並強調本周將夷為平地，且年底前300坪以上違建都已排拆。

建管處昨表示，全市大型農地違建至今年12月15日總列管案件累計395案，已拆除結案252案，結案率63.8%，市府持續稽查大型農地工廠與拆除違建，沒有「法律假期」。

建管處透過空拍等方法，去年查出新屋區一處農地大型鐵皮屋違建，違規使用面積約600坪，但去年底強拆後，業者竟在原地重建違建，建管處決定請檢方查辦，本周再派員拆個乾淨。

都發局昨天表示，土地使用須符合土地使用分區管制要點，農地農用，業者改變農地現況，建置倉儲空間，針對農地違規行為，絕不寬貸。

過去也有業者利用假日在農地搶蓋違建，再以補掛建照方式拖延拆除時程，暗地從事非法交易行為，建管處說，只要查證違建事實，均排入拆除期程，300坪以上違建年底前都要拆光。