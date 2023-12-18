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竹市汙水道接管 第三部曲決標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市汙水下水道接管率2015年僅12%，市府推動「三部曲」逐步提升，預計完工後共可成長13.19%，改善民眾生活品質。其中第三部曲「公道五路分支管網第三部分」工程本月順利決標，預計2026年底完工，現正辦理簽約，工程經費約1.995億元。

竹市汙水下水道接管率去年底已達19%，首部曲「關東區次幹管工程」，因東區關東地區大樓林立且居民接管意願高，即將完成，共建置汙水管線約4081公尺，接管1萬2350戶，可大幅提升接管率6.96%。

二部曲「汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第二部分」日前完成簽約，目前已決標，工程經費約1818億，預計明年3月底開工，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以西、國道一號以東、光復路一段以北地區，預定2025年底完成，接管3968戶。

第三部曲「汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第三部分」本月也順利決標，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，預定接管7061戶。

市府工務處說，汙水接管完成後可享乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設汙水處理設備，也減少抽水肥、電費及維護費用。

工務處說，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，將確實要求並督導承包廠商遵守相關施工規定，也請市民一起配合相關交通維護措施。

東區 排水溝 新竹

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