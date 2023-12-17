竹市汙水下水道第三部曲決標 將提升汙水接管率3.99%

新竹市汙水下水道普及率低，市府積極推動汙水下水道「三部曲」，其中，東區關東地區大樓林立且居民接管意願高，目前已即將完成首部曲「關東區次幹管工程」，二部曲「汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第二部份」於日前完成簽約，三部曲「汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第三部分」也於12月順利完成決標，第三部曲完工後，預計可提升竹市汙水接管率3.99%。

工務處表示，「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第三部分」已順利完成決標，現正辦理簽約中，工程經費約1.995億元，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區；預定於2026年12月底完成汙水下水道系統分支管網佈設及用戶接管7061戶，以解決汙水排放汙染問題，並改善其周邊環境。

工務處表示，該工程將先進行道路段下游污水管線佈設，再辦理上游住戶用戶接管，用戶接管施工前會先召開大型說明會，向住戶說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷接管說明會及逐戶訪談，使住戶充分了解接管作業流程及注意配合事項。

另外，關東區次幹管的汙水下水道系統工程，可建置汙水管線約4081公尺，並接管戶數達1萬2350戶，將大幅提升新竹市6.96%接管率；公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第二部份目前已完成決標，工程經費約1818億元，預計明年3月底開工。施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以西、國道一號以東、光復路一段以北地區；預定民國2025年12月底完成汙水下水道系統分支管網佈設及用戶接管3968戶。