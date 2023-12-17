快訊

染毒事件後再被酸 Joeman「歡迎繼續嗆我」直言：影片不會停

以為拍裸照可快速賺錢 國中女傻入 「台版N號房」煉獄

48小時監控高噪音車輛上路 妨害安寧開罰千件罰款228萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市日間移動式科技執法。圖／新竹市政府提供
新竹市日間移動式科技執法。圖／新竹市政府提供

新竹市府自今年8月12日起全面展開靜城專案行動，以跨單位聯合執行、強力稽查及從重處分，遏止噪音車輛擾民情形，保護民眾生活居家品質安寧。迄今開罰1031件，罰款進帳228萬3000元。 

市府今指出，環保局推出車載式六合一複合稽查設備2套，即日起上路，連續48小時長時間不分晝夜於陳情熱點進行監控，12月底將再增加3套固定式稽查生力軍。

今年環境部及新竹科學園區管理局共補助5套聲音照相科技執法設備，除2套已改裝為車載式外，其他3套將分別於陳情熱點東區關東路、明湖路及香山區西濱道路上設置為固定式，預計12月底正式啟用。目前竹市已有5套聲音照相科技執法設備持續取締作業，包括2套移動式、3套固定式，固定式設備設置於東區光復路二段、北區竹光路及香山區中華路五段。

環保局表示，統計此次靜城專案期間，共執行12場次環警監聯合稽查，攔查1235輛次，另透過檢舉系統通知到檢、3套固定式及2套移動式聲音照相科技執法，4項管制措施併行之下，違反噪音管制法告發處分共1031件，含加重裁罰案件，總計開罰228萬3000元。

環保局強調，依環境部「機動車輛噪音管制標準」加重裁罰規定，於夜間時段（第二類噪音管制區晚上10點至隔日上午6點；第三、四類噪音管制區晚上11點至隔日上午點時）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）進行機動車輛稽攔（查）超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元；於夜間時段或特定噪音管制區發現再次改裝排氣管，其罰鍰金額應以該次違反裁處金額二倍裁處。

新竹市關東路固定式科技執法設備。圖／新竹市政府提供
新竹市關東路固定式科技執法設備。圖／新竹市政府提供
新竹市竹光路固定式科技執法設備。圖／新竹市政府提供
新竹市竹光路固定式科技執法設備。圖／新竹市政府提供
竹市車載式稽查車。圖／新竹市政府提供
竹市車載式稽查車。圖／新竹市政府提供
竹市車載式稽查車。圖／新竹市政府提供
竹市車載式稽查車。圖／新竹市政府提供

噪音 科技執法 新竹

延伸閱讀

影／台中新社香菇街 攔機車取締噪音 6車共罰2萬1600元

樹林豬血糕廠血水染紅溝渠 環保局告發最高可罰300萬

五股新五路科技執法 113年1月2日正式啟動

台中市「靜城專案」打擊噪音車！今年已經裁罰超過400萬元

相關新聞

留住公車司機 竹市明年續補助4千

司機荒挑戰嚴峻，新竹市政府前晚舉行「市區公車司機座談會」，多名司機與會反映道路狀況、駕駛困境等第一線心聲，也感謝市府今年...

48小時監控高噪音車輛上路 妨害安寧開罰千件罰款228萬

新竹市府自今年8月12日起全面展開靜城專案行動，以跨單位聯合執行、強力稽查及從重處分，遏止噪音車輛擾民情形，保護民眾生活...

鹽害頻跳電 大園盼纜線地下化

桃園市大園區內海里臨海，住家、工廠飽受鹽害之苦頻頻跳電，連長輩家用醫療器材、辦喪事的冷凍靈柩也會斷電。議員痛批民生供電都...

上學頻遲到 竹縣府籲台鐵改善誤點

大新竹地區不少學生每天搭台鐵火車通學，近日不少新竹縣議員同時接獲家長陳情，反映台鐵誤點頻繁，甚至出現班次臨時取消情況，導...

虎頭山紀念碑 列歷史建築

苗栗縣通霄鎮虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，相傳西元1905年俄國波羅的海艦隊沿台灣海峽北上...

竹南蛇窯歷建管理人資格爭議 文資審議未變動

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯因土地所有權等糾紛案件在司法訴訟中，歷建「管理人」資格也引發兩造攻防，苗栗縣文資審議委員會昨天針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。