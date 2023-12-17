48小時監控高噪音車輛上路 妨害安寧開罰千件罰款228萬

新竹市府自今年8月12日起全面展開靜城專案行動，以跨單位聯合執行、強力稽查及從重處分，遏止噪音車輛擾民情形，保護民眾生活居家品質安寧。迄今開罰1031件，罰款進帳228萬3000元。

市府今指出，環保局推出車載式六合一複合稽查設備2套，即日起上路，連續48小時長時間不分晝夜於陳情熱點進行監控，12月底將再增加3套固定式稽查生力軍。

今年環境部及新竹科學園區管理局共補助5套聲音照相科技執法設備，除2套已改裝為車載式外，其他3套將分別於陳情熱點東區關東路、明湖路及香山區西濱道路上設置為固定式，預計12月底正式啟用。目前竹市已有5套聲音照相科技執法設備持續取締作業，包括2套移動式、3套固定式，固定式設備設置於東區光復路二段、北區竹光路及香山區中華路五段。

環保局表示，統計此次靜城專案期間，共執行12場次環警監聯合稽查，攔查1235輛次，另透過檢舉系統通知到檢、3套固定式及2套移動式聲音照相科技執法，4項管制措施併行之下，違反噪音管制法告發處分共1031件，含加重裁罰案件，總計開罰228萬3000元。

環保局強調，依環境部「機動車輛噪音管制標準」加重裁罰規定，於夜間時段（第二類噪音管制區晚上10點至隔日上午6點；第三、四類噪音管制區晚上11點至隔日上午點時）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）進行機動車輛稽攔（查）超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元；於夜間時段或特定噪音管制區發現再次改裝排氣管，其罰鍰金額應以該次違反裁處金額二倍裁處。