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竹市立委候選人財產申報曝光 鄭正鈐債務、王榮德土地筆數兩極化

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市立委鄭正鈐爭取連任。本報資料照
國民黨新竹市立委鄭正鈐爭取連任。本報資料照

中選會公布立委候選人財產申報新竹市立委候選人共有7人，國民黨現任立委鄭正鈐存款131萬元，債務則達6030萬餘元是7人之中最多；存款最多者是民眾黨主席柯文哲胞妹、眼科醫生出身的無黨籍柯美蘭，存款3669萬餘元；無黨籍王榮德9度參選立委，申報土地則多達317筆，相當驚人。

登記參選下屆新竹市立委分別為無黨籍柯美蘭、國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智、制度救世島趙福龍、司法改革黨楊清華以及無黨籍王榮德總共7人。

依據中選會公布立委候選人財產申報公開資料，爭取連任的國民黨新竹市立委鄭正鈐擁有7筆土地、6筆建物，以新竹市與台北市內湖區為主，現金35萬餘元、存款131萬餘元，以及17筆股票、10筆保單等，另有9筆多達6030萬餘元的債務，包含2筆總共5202萬餘元的購置不動產貸款，以及1筆770萬元的周轉金。

林志潔與配偶陳鋕雄財產申報，有土地18筆、建物11筆，涵蓋新竹縣、台北市與台南市等處房地，存款1080萬元，有價證券部分包含股票與基金受益憑證等共758萬元，並有2筆債務1174萬元，為購置不動產的貸款。

邱顯智與配偶黃琬婷財產申報相對單純，沒有土地、建物，但有2筆車輛，夫妻存款總計335萬元，集中在配偶，邱顯智存款20萬餘元，夫妻並申報有價證券共39萬元。

柯美蘭則擁有5筆土地、1筆建物為新竹縣竹北市的自用房屋。存款為7名候選人之中最多有3669萬餘元，另申報有價證券含股票、債券與基金價值2129萬元。

制度救世島提名的趙福龍申報1筆土地為繼承取得，申報存款0筆；司法改革黨提名的楊清華申報16筆土地、3筆建物，並申報有4輛汽車，但表示已報警遺失多年。

無黨籍的王榮德此次為第9度參選立委，在地方小有名氣。依據其財產申報資料，王榮德個人加上公同共有土地多達317筆，光是財產申報清單就長達廿多頁，土地集中在新竹市、新竹縣竹東鎮與竹北市，另申報4筆建物、1400多萬元存款。

財產申報 新竹 北市

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