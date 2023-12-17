虎頭山紀念碑 列歷史建築

苗栗縣通霄鎮虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，相傳西元1905年俄國波羅的海艦隊沿台灣海峽北上，就是被山頂監視哨察覺，影響戰局而設碑紀念，此說雖待考證，但地方提報盼紀念碑登錄文化資產，苗栗縣文資審議委員會前天審查通過登錄為歷史建築。

虎頭山海拔不到100公尺，俯瞰海岸視野遼闊，早年日本人為紀念日俄戰爭豎立在山頂的紀念碑，日名原為「日俄戰爭役望樓紀念碑」，光復後被國軍改為台灣光復紀念碑，碑上明顯可見原碑刻字被水泥塗抹蓋去改刻，但碑字卻誤為「埤」，留存至今。

虎頭山監視哨最早發現俄艦蹤跡的說法，在地方流傳甚廣，曾有民代要求將這段歷史列入苗栗縣志，但文觀局遍查文獻未見相關史料，歷史真相待考證。

地方提報將「日俄戰爭紀念碑」列入古蹟或歷史建築，文資審議委員認為紀念碑與下方的通霄神社同期建造，可視為一體概念，決議通過登錄為苗栗縣歷史建築，為地方文資保存寫下新頁。

此外，通霄鎮公所整建虎頭山公園時，將神社前的砲管移到台灣光復紀念碑旁，曾有居民堅稱砲管是鄭成功留下的兵器，也有人認為是日本駐軍所留，後來發現砲管根本不通，推測應是敬獻神社的「禮器」，也有待考證。