留住公車司機 竹市明年續補助4千

司機荒挑戰嚴峻，新竹市政府前晚舉行「市區公車司機座談會」，多名司機與會反映道路狀況、駕駛困境等第一線心聲，也感謝市府今年補貼駕駛每月4千元薪資，希望明年繼續補貼或加碼。市府會中決議明年持續補貼4千元，用最大誠意留住司機、穩定公共運輸營運。

市區公車司機座談會由市府秘書長張治祥主持，她說，市長高虹安重視竹市公共運輸發展，今年接獲公車業者反映公車營運成本因疫情大幅增加、司機嚴重缺工等困境，已責成交通處提出改善方案，繼1月16日與新竹客運司機座談後，再開座談擴大與5家客運司機討論。

多名參與座談會的司機紛紛就道路狀況提出單行道規畫、調撥車道、車道配置調整、停車格塗銷、標線調整等交通建言。還有司機表達支持西大路地下道禁止左右轉林森路，開車順暢許多。

也有不少司機在座談會感謝今年6月起每月補助4千元，讓他們對工作更有認同感，盼市府明年持續補助，也有司機提出希望市府提高票價，就能藉此再補助司機，但民眾乘車不漲價。

交通處指出，竹市府今年3月1日先將公車營運合理成本調高到52.174元，明年將持續提供司機每月4千元薪資補貼，也將視預算研議提高補助可行性，其他建議皆納入後續務實考量與評估。