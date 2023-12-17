聽新聞
test
0:00 / 0:00

留住公車司機 竹市明年續補助4千

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市政府前晚召開「市區公車司機座談會」，傾聽司機員心聲。圖／竹市府提供
新竹市政府前晚召開「市區公車司機座談會」，傾聽司機員心聲。圖／竹市府提供

司機荒挑戰嚴峻，新竹市政府前晚舉行「市區公車司機座談會」，多名司機與會反映道路狀況、駕駛困境等第一線心聲，也感謝市府今年補貼駕駛每月4千元薪資，希望明年繼續補貼或加碼。市府會中決議明年持續補貼4千元，用最大誠意留住司機、穩定公共運輸營運。

市區公車司機座談會由市府秘書長張治祥主持，她說，市長高虹安重視竹市公共運輸發展，今年接獲公車業者反映公車營運成本因疫情大幅增加、司機嚴重缺工等困境，已責成交通處提出改善方案，繼1月16日與新竹客運司機座談後，再開座談擴大與5家客運司機討論。

多名參與座談會的司機紛紛就道路狀況提出單行道規畫、調撥車道、車道配置調整、停車格塗銷、標線調整等交通建言。還有司機表達支持西大路地下道禁止左右轉林森路，開車順暢許多。

也有不少司機在座談會感謝今年6月起每月補助4千元，讓他們對工作更有認同感，盼市府明年持續補助，也有司機提出希望市府提高票價，就能藉此再補助司機，但民眾乘車不漲價。

交通處指出，竹市府今年3月1日先將公車營運合理成本調高到52.174元，明年將持續提供司機每月4千元薪資補貼，也將視預算研議提高補助可行性，其他建議皆納入後續務實考量與評估。

新竹 薪資

延伸閱讀

竹市府加薪留人 拍板明年每月續補助公車駕駛4千元

長竹竿綁鐮刀專殺違規小廣告 竹市績優環保志工有一套

首條開進竹科的竹市公車路線要來了 拚明年上半年行駛

串連香山車站、那魯灣聚落 竹市海山港路人行道將完工

相關新聞

留住公車司機 竹市明年續補助4千

司機荒挑戰嚴峻，新竹市政府前晚舉行「市區公車司機座談會」，多名司機與會反映道路狀況、駕駛困境等第一線心聲，也感謝市府今年...

鹽害頻跳電 大園盼纜線地下化

桃園市大園區內海里臨海，住家、工廠飽受鹽害之苦頻頻跳電，連長輩家用醫療器材、辦喪事的冷凍靈柩也會斷電。議員痛批民生供電都...

上學頻遲到 竹縣府籲台鐵改善誤點

大新竹地區不少學生每天搭台鐵火車通學，近日不少新竹縣議員同時接獲家長陳情，反映台鐵誤點頻繁，甚至出現班次臨時取消情況，導...

虎頭山紀念碑 列歷史建築

苗栗縣通霄鎮虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，相傳西元1905年俄國波羅的海艦隊沿台灣海峽北上...

竹南蛇窯歷建管理人資格爭議 文資審議未變動

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯因土地所有權等糾紛案件在司法訴訟中，歷建「管理人」資格也引發兩造攻防，苗栗縣文資審議委員會昨天針對...

高虹安今晚飛美國舊金山 率市府團隊展開8天市政考察

新竹市長高虹安今天晚間將率領新竹市政府團隊，飛往美國舊金山展開為期8天市政考察，預計拜會矽谷交通局、加州Sunnyval...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。