鹽害頻跳電 大園盼纜線地下化

桃園市大園區內海里臨海，住家、工廠飽受鹽害之苦頻頻跳電，連長輩家用醫療器材、辦喪事的冷凍靈柩也會斷電。議員痛批民生供電都做不好，還要闢產業園區很諷刺，大園區居民也要求市區要纜線地下化。市府表示，會勘決議先鎖定濱海路三段126巷和海湖路、學府路推動纜線地下化。

大園區內海里的後湖路、學府路一帶因靠海風大且鳥擊頻繁，游吾和與內海里長許程睿也點出，空氣中鹽分含量高造成台電輸電的導體零件不良，學校、住家、工廠的電器易壞、斷電頻傳，有居民在住家辦喪事，靈柩遇上斷電更慘，好不誇張。

「停電要先解決，才能讓人民相信政府。」游吾和認為，市府在內海里後湖路規畫28公頃的產業園區，地方對汙染、使用分區配置和國2甲延伸接西濱公路的路線都有反對意見，而且供電越來越不穩，市府更應優先解決停電老問題。

不僅如此，大園區也有民眾反映市區也需要纜線地下化，游吾和表示，可通往國道2號交流道的市區中正東路過去因為車流量大，無法施工地下化，但自從國2甲圳頭交流道今年通車後，穿越大園市區往台15線濱海公路、台61西濱的車流大幅減少，已要求市府加速推動纜線地下化。

桃市府經發局表示，市府和台電有定期與搶修用電的聯繫平台，前者約每3個月召開由副市長王明鉅主持，針對重大工程等提案討論，內海里臨時停電問題除了有搶修平台聯繫，地方希望纜線地下化，市府養工處等單位會和台電討論評估，或推動公共工程時也會請台電同時規畫纜線地下化。

游吾和近日辦會勘邀集台電、市府養工處等單位，決議先鎖定濱海路三段126巷和後湖路、學府路推動纜線地下化，經費由台電、市府協調是否各攤一半。許程睿認為既然有共識，希望趕快完成。