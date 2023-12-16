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新竹縣2023喜閱節登場 碰上新竹縣市閱讀嘉年華
新竹縣文化局及教育局攜手縣內國中小合辦2023喜閱節今天在文化局廣場登場，因今年也是新竹縣市首度聯合舉辦「新竹縣市閱讀嘉年華」，新竹縣府鼓勵大小朋友能參與喜閱節闖關活動拿獎品，從玩樂中閱讀學習、共享閱讀。
新竹縣長楊文科表示，今年為新竹縣市首次聯合舉辦「新竹縣市閱讀嘉年華」，結合新竹縣市共22個公共圖書館以及書店等舉辦系列活動，讓孩子能在共享閱讀中，享受精彩有趣的每個瞬間。
喜閱節今天上午在新竹縣文化局前登場，除了現場有兒童劇團演出，還有小朋友們最愛的「SDGs關卡」可挑戰，只要闖關卡集滿12點，就可兌獎獎品，或市集、拍拍印兌換券，還能參與摸彩抽獎。
新竹縣教育局今天還加碼活動好禮，只要今天在教育局「風動新竹‧亮麗學習」FB上傳小書蟲守護行動的照片，可獲得加碼抽獎資格，有機會拿到職棒球星簽名球及其他精美禮品，12月20日將抽出幸運得主並公布在粉絲專頁。
新竹縣府為表彰縣內優秀個人及團體在閱讀教育與終身學習的傑出表現及貢獻，特別表揚今年度推動閱讀有功學校，包含新豐國中等42校、終身學習有功學校博愛國小等15校、終身學習達人蔡鐘雅女士等15人、家庭教育績優團體等3校、社區大學優良課程、行政人員與志工8人、樂齡學習中心志工共10人、棒助小英雄獎學金共25人、文化局公共圖書館借閱績優以及兒童文學獲獎人員等，共計233人次受獎。
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