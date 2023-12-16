新竹縣2023喜閱節登場 碰上新竹縣市閱讀嘉年華

新竹縣文化局及教育局攜手縣內國中小合辦2023喜閱節今天在文化局廣場登場，因今年也是新竹縣市首度聯合舉辦「新竹縣市閱讀嘉年華」，新竹縣府鼓勵大小朋友能參與喜閱節闖關活動拿獎品，從玩樂中閱讀學習、共享閱讀。

新竹縣長楊文科表示，今年為新竹縣市首次聯合舉辦「新竹縣市閱讀嘉年華」，結合新竹縣市共22個公共圖書館以及書店等舉辦系列活動，讓孩子能在共享閱讀中，享受精彩有趣的每個瞬間。

喜閱節今天上午在新竹縣文化局前登場，除了現場有兒童劇團演出，還有小朋友們最愛的「SDGs關卡」可挑戰，只要闖關卡集滿12點，就可兌獎獎品，或市集、拍拍印兌換券，還能參與摸彩抽獎。

新竹縣教育局今天還加碼活動好禮，只要今天在教育局「風動新竹‧亮麗學習」FB上傳小書蟲守護行動的照片，可獲得加碼抽獎資格，有機會拿到職棒球星簽名球及其他精美禮品，12月20日將抽出幸運得主並公布在粉絲專頁。