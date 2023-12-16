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改變日俄戰爭歷史的關鍵？通霄虎頭山紀念碑獲登錄歷建

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，經苗栗縣文資審議通過登錄為歷史建築。記者胡蓬生／攝影
通霄虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，經苗栗縣文資審議通過登錄為歷史建築。記者胡蓬生／攝影

通霄虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，相傳西元1905年俄國波羅的海艦隊沿台灣海峽北上，就是被山頂監視哨查覺，影響整個戰局而設碑紀念，此說雖仍待考證，地方提報盼登錄文化資產，苗栗縣文資審議委員會昨天審查通過登錄為歷史建築，為縣內文資保存再添新頁。

虎頭山海拔不到100公尺，但視野遼闊，海岸地區一覽無遺，早年日本人為紀念日俄戰爭豎立在山頂的紀念碑，日名原為「日露戰爭役望樓紀念碑」，光復後被國軍改為台灣光復紀念碑，碑上明顯可見原碑刻字被水泥塗抹蓋去，改刻台灣光復紀念碑，但碑字卻誤為「埤」，留存至今。

虎頭山監視哨最早發現俄艦蹤跡的說法，在地方流傳甚廣，通霄鎮公所多年前整建虎頭山公園時，也以碑文記敘當年歷史，凸顯虎頭山在日俄戰爭中扮演的重要角色；有民代要求將這段歷史列入苗栗縣志，但文觀局遍查文獻，一直找不到當年俄國波羅的海艦隊在通霄虎頭山被發現的史料，反而有些資料認為在虎頭山發現俄艦影響戰局的說法並非事實，歷史真相如何有待考證。

地方提報將「日俄戰爭紀念碑」列入古蹟或歷史建築，審議委員認為紀念碑與下方的通霄神社同期建造，可視為一體概念，決議通過登錄為苗栗縣歷史建築。

此外，紀念碑旁的砲管原位於通霄神社，鎮公所整建虎頭山公園時，將神社前的炮管移到紀念碑旁；這尊炮的由來早年也引發爭論，還有老輩堅稱是鄭成功留下的兵器，也有人認為是日本駐軍所留，後來還發現砲管根本不通，並非作戰使用，推測應是敬獻神社的「禮器」，身分迄今成謎，也有待考證。

歷史建築 戰爭 日本

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