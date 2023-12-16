長竹竿綁鐮刀專殺違規小廣告 竹市績優環保志工有一套

新竹市長高虹安今天表揚環保績優單位與志工，感謝環保英雄們守護家園。其中，有46人獲得個人獎項肯定，光鎮里環保志工隊員朱劉綉月對付違規小廣告有一套，巧思利用長竹竿綁上鐮刀，割除張貼在高2層樓的違規小廣告，用心恢復地方清淨環境。

新竹市政府環保局今天在綜合大禮堂舉辦表揚大會，由高虹安頒發19類績優獎項，包括環保志工隊、環保志工、海岸認養、教育繪本徵選、國家環境教育獎、綠色採購、環保標章旅館、風收站、推動使用循環餐盒優良單位、低碳永續家園評等、績優機車排氣檢驗站、環保低碳祭祀績優廟宇、道路洗掃認養績優單位等。

榮獲績優環保志工的許清道今年高齡77歲，過去致力於長和里關懷貧弱獨居老人及環保工作。自今年北門里環保志工隊成立後，許爺爺巡視清理髒亂點，今年6月因為頂著烈日除草，不慎中暑，即使生病休養，仍持續關心社區事務，奉獻精神令人敬佩。

不僅如此，獲選績優環保志工朱劉綉月加入光鎮里環保志工行列已17年，目前擔任違規小廣告清除小隊長，她總能想方設法做好工作，例如使用長竹竿綁上鐮刀割除張貼在高達二層樓高的小廣告，或是使用油漆刮刀刮掉名片尺寸、有黏性的小貼紙。平時也幫忙製作環保酵素和環保肥皂等，推廣資源回收再利用。

環保局說明，代表千甲里風收站領獎的志工簡賴純妹高齡96歲，育有2子2女，4代同堂。簡賴女士從事資源回收逾10年，每日風雨無阻、不遺餘力，鄰居都稱讚阿婆分類很仔細，無私奉獻為環保盡一分力，也為子孫做出最好的示範。

環保局今天也表揚4家環保標章旅館，包括煙波大飯店麗池館及煙波大飯店都會一館等2家取得金級環保標章，新竹老爺大酒店及新竹福華大飯店等2家取得銅級環保標章，並感謝6家企業認養新竹市空氣品質淨化區，定期清掃整理，公私協力讓環境更好。