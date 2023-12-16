蘆竹警分局旁詭異「紅白」標線引話題 桃園交通局釋疑
桃園市蘆竹警分局旁的南崁路近來被民眾拍到路肩紅白2色標線並存景象，po上網後，引發地方民眾言論，不解用途何在？桃園市交通局與新建工程處解釋，該路段原本畫有紅線與標線型人行道，因道路重鋪柏油需重畫，然人行道使用的綠色塗料與紅白線不同，要等柏油冷卻才能鋪，所以出現不尋常的景象，分次施工造成民眾誤解，未來將檢討改進。
民眾拍到的畫面顯示紅白標線並存，雖然意會到是人行道，但人行道約莫約莫數公尺就往路外潰縮1米，不僅問道「這是什麼可笑的人行道，還香噴噴剛畫好的」；民眾指出，紅線通常代表禁止跳車，白色實線通常是道路分隔線或路外，但紅白線並存卻是第一次看到，考駕照的時候沒有讀到。不過，也有眼尖民眾發現道路原本就有鋪設綠底的人行道，只是綠色顏料還沒塗上而已。
交通局與新工處解釋，南崁路因路面刨除重鋪柏油，所以人行道要重新鋪設，然紅白標線使用的是熱壓工法，不受柏油冷熱影響，路面鋪好就能施作，而人行道的綠色鋪面是使用冷塑技法，柏油冷卻需要時間，所以未能同時完成，後續會盡快補上。
另外，南崁路的奇特景象也引發警車與民爭道話題，因為道路除了人行道重鋪，蘆竹警分局也將在道路另一側畫設警用停車格，使得往來車輛能使用的道路空間比原本還窄，民眾抱怨連連；有人質疑佔據分局不是才剛蓋好，怎麼會有車位不夠問題？也有人指該指該路段平常下班就很壅塞，增設警用停車格無疑是來製造麻煩，建議警方比照學校周邊停車格作法，特定時段禁停車輛。
蘆竹分局表示，分局因重建經費有限，所以規畫的停車空間有限，目前地下停車場有56個汽車格和11個機車格供駐地員警、單位主管、身心障礙者及洽公民眾使用，但供不應求，經新工處與交通局評估可行性，才會在南崁路增設警用車格，未來若經費有餘裕，會考慮租用鄰近空地停放車輛，解決分局與地方交通問題。
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