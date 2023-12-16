竹北推早療兒VIP通道 逾千人受惠

新竹縣竹北市照顧發展遲緩兒，推出「早療兒VIP通道」福利政策，讓遲緩兒優先參與公所主辦的所有親子活動，盼透過增加參與活動機會，提升孩子的認知與口語發展，截至目前千餘人次受惠，未來將視成效擴大其他弱勢孩童參與。

竹北市公所表示，竹北每年約有1800名新生兒出生，其中約有2%孩童在6歲前被診斷發展遲緩，全市目前累計百餘名發展遲緩兒童，而竹北家長因普遍為高學歷家庭，特別重視孩子的早療議題，因此特別推動「早療先行」政策。

竹北市長鄭朝方指出，早療先行政策不單是讓早療兒能藉參與戶外活動、玩遊戲而改善認知與口語發展，公所更會安排職能治療師及相關治療資源，讓孩子能在玩樂中同時進行治療課程。

市公所補充，早療先行政策是讓3歲以上早療兒參與公所主辦的各式大小親子活動不需與其他孩子搶名額，而是在前一天開放專場，不過每場50個名額仍常爆滿。另外，公所也有辦理早療親子共學、早療親職課程及講座，協助家長掌握孩子黃金治療期。

桃園市針對弱勢及特殊幼童也有相關福利政策，除了提供親子館活動預留名額，八德共融兒童服務中心若服務量能滿載，候補也以弱勢及特殊兒童家庭優先；對此，竹北市公所表示未來也將效法桃園，擴大照顧服務。