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護行人顧交通 桃園各車站擬設地下連通道

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
台鐵中壢火車站明年中拆除改建，地方盼新站有地下連通道銜接站前商圈，一來保障行人安全，二來保持交通順暢。本報資料照片
台鐵中壢火車站明年中拆除改建，地方盼新站有地下連通道銜接站前商圈，一來保障行人安全，二來保持交通順暢。本報資料照片

桃園鐵路地下化工程正在進行，沿線車站也陸續興建，但有些動線設計與地方需求有落差，其中「全台最醜車站」中壢火車站未能銜接站前商圈，民眾出站仍須穿越馬路最受爭議；桃園市都發局長江南志表示，都發局剛發包一項總體規畫案，將評估各車站設置地下連通道的必要性，改善這個問題。

台鐵中壢火車站配合鐵路地下化明年6月將拆除重建，新站將與機場捷運、桃園捷運綠線共構，預計2031年問世，但新站出口設計未銜接站前商圈，引發議論。

桃園市議員彭俊豪指出，中壢火車站是全國前五大站，每天旅客約3.6萬人次，可是車站緊鄰中和、中正與元化路交叉口，車流量大，又無公車客運停等區，民眾轉乘得穿越馬路走到中正路與元化路之間的商圈站點，不僅有交通安全疑慮，也影響交通順暢，商圈設置出口確實有其必要。目前車站已預留出口通道空間，只剩工程由中央或地方執行還沒決定。

江南志也認為中壢站前商圈有設火車站出口的必要，但目前卡在商圈廣場用地是市府所有，鐵道局認為此部分在用地範圍之外，所以設計新車站出口時未納入，「地方希望由鐵道局一併規畫設置，對車站整體性較有幫助」。

江南志表示，都發局剛發包「配合台鐵都會區捷運化桃園段地下化-車站及沿線周邊土地整合總體規畫案」，經費2100萬元由鐵道局補助，內容為桃園市沿線16公里路廊如何運用，包括新的中壢火車站銜接商圈出口設計，其他車站也有類似的規畫評估。

江南志說，鐵道局目前是針對車站設計興建，民眾出站後仍得穿越馬路，而規畫案希望桃園、中壢等站未來能向台北或板橋車站一樣，民眾走地下連通道就能抵達車站對面，一來減少行人交通安全疑慮，二來提升站前道路交通順暢。

火車站 桃園

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