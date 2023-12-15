竹南蛇窯爭產案 苗縣文資審議認定林瑞華管理無虞

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯家族爭產案，苗縣府文化觀光局今天針對竹南蛇窯管理維護情形審議討論，認為歷史建築管理人林瑞華管理無虞。林瑞華妻子鄧淑慧說，令人欣慰感謝肯定。

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科長巫宇軒接受中央社電訪表示，竹南蛇窯於2002年11月登錄為歷史建築，管理人為林瑞華，文觀局肯定其在陶藝傳承創新及歷史建築保存維護之用心，並於2019年登錄林瑞華為傳統腳踢轆轤拉坏「抓栓」、傳統土埆拱窯技術保存者。

文觀局指出，今天苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議委員會決議，目前竹南蛇窯管理維護完整，無毀損、滅失、喪失歷史建築價值之虞，認為林瑞華在管理上沒有問題。本案因2造雙方尚在民事訴訟中，後續將依法院判決確定結果，依法配合辦理。

竹南蛇窯歷史建築管理人林瑞華妻子鄧淑慧接受中央社記者電訪表示，20年前竹南蛇窯就被苗縣府認定為歷史建築，並確認林瑞華是歷史建築管理人，如今卻因土地所有權人提出要求啟動重審，此例一開，所有私有古蹟、歷史建築土地所有人只要發函就能重啟文資審議，台灣的文化資產將面臨浩劫。

對於今天苗縣古蹟歷史建物審議委員會決議，鄧淑慧說，感謝文資委員對於林瑞華在竹南蛇窯管理維護上的肯定，令人欣慰。但這個案子並非外界認為的家族財產爭議，而是具有20年文化資產身分建築，與土地開發的馬拉松賽。

鄧淑慧指出，竹南蛇窯自2019年創辦人林添福去世後，林瑞華胞姊林碧燕及其有營造背景的兒子，就以土地所有權人身分提出「歷史建築土地範圍縮減案」，並謊稱從來不知自己的土地房子被登錄為歷史建築，而縣府也不明究理配合重審。

有關竹南蛇窯的官司案，鄧淑慧表示，前後對方共提出10多項官司及文化資產異議等，其中「偽造文書」案已獲判無罪，2個刑事案不起訴，1個遺產案還在進行中。民事拆屋還地案2審已打贏，目前進行到更一審程序。

鄧淑慧說，林碧燕等人日前發函要求苗縣府召開文資審議委員會審議「竹南蛇窯歷史建築」管理人的適法性，後來文觀局又改為評定竹南蛇窯管理維護責任及現況管理維護情形，確認管理人是否具有專業良善的管理能力。

鄧淑慧指出，倘若林瑞華20年來有任何管理不當、違法疏失，應先行文糾正或口頭告誡。而林碧燕等人對管理人的適法性有疑議，應提告文觀局，而非由文資委員評審誰是「適合的」管理人。

鄧淑慧說，竹南蛇窯的爭議尚未落幕，希望中央文化資產局能主動介入了解此案的特殊性，竹南蛇窯堅持的是文化資產不能被眼裡只有土地利益者破壞，並非單純家族爭產。