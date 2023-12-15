開票日北平路權被搶 賴清德：開票在自己競總才合理

民眾黨有支持者開票日申請民進黨部前北平東路路權，是否會派人協調，民進黨總統候選人賴清德今受訪回應，如果是民進黨的支持者，申請了民眾黨競選總部的路權，他會請民進黨的支持者應該要把路權歸還給民眾黨。

賴清德今至桃園楊梅出席第2選區立委黃世杰競選總部活動回應，如果是民進黨的支持者，申請了民眾黨競選總部的路權，他會請民進黨的支持者應該要把路權歸還給民眾黨。因為每個政黨歷年來開票時都在自己的競總辦活動，這樣才合理。賴也透露，投票的前天晚上，會在台南和新北造勢，開票日當天也希望在競總前開票。

至於近期減少行程是不是有在準備辯論，傳出蔡英文總統的智囊團有加入，對此賴僅簡單回應，政府的工作跟黨的工作都有持續在做。