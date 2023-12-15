護行人、顧交通　桃市擬做聯通道銜接地下化車站

桃園鐵路地下化工程正在進行，沿線車站也陸續興建，但有些動線設計與地方需求有落差，其中「全台最醜車站」中壢火車站未能銜接站前商圈，民眾出站仍須穿越馬路最爭議；桃園市都發局長江南志表示，都發局剛發包「配合台鐵都會區捷運化桃園段地下化－車站及沿線周邊土地整合總體規畫案」，評估各車站設置地下連通道的必要性。

台鐵中壢火車站配合鐵路地下化明年6月將拆除重建，新站將與機場捷運、桃園捷運綠線共構，預計2031年問世，但新站出口設計未銜接站前商圈，引發地方議論。

桃園市議員彭俊豪指出，中壢火車站是全國前五大站，每天旅客約3.6萬人次，可是車站緊鄰中和、中正與元化路交叉口，車流量大，又無公車客運停等區，民眾轉乘得穿越馬路走到元化路，不僅有交通安全疑慮，也影響交通順暢。

江南志認為中壢站前商圈有火車站出口的必要，但由於商圈廣場用地是市府所有，鐵道局認為此部分在他們用地範圍之外，所以在設計新車站出口時未納入，「地方希望由鐵道局一併規畫設置，對車站整體性較有幫助」。

江南志表示，都發局剛發包「配合台鐵都會區捷運化桃園段地下化－車站及沿線周邊土地整合總體規畫案」，經費由鐵道局補助1500萬元、市府交通局負擔500萬元，規劃內容為桃園火車站到中壢火車站沿線16公里路廊該如何運用，包括新的中壢火車站銜接商圈出口設計，不僅如此，其他車站也有類似的規劃評估。