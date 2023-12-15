南庄永昌宮公共設施優化 熱門景點「唯二」公廁獲改造
苗栗縣南庄鄉永昌宮鄰接著名景點「桂花巷」及南庄老街，宮內擁有當地 「唯二」的公廁，每逢假日景區遊客人潮湧現，公廁數量不足的問題也顯現。苗栗縣文化觀光局針對永昌宮的公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工，今天起對外開放。
苗栗縣文觀局指出，永昌宮前公有設施優化工程沿著南庄桂花巷往內走至廟宇旁，是這次優化工程 的重點。永昌宮是座現代與傳統建築的3層樓廟宇，供奉三官大帝、福祀天上聖母、至聖先師、註生娘娘、義民爺和福德正神等諸神，是南庄信仰中心，周邊為熱門觀光旅遊景點「南庄桂花巷」，並緊臨苗栗縣歷史建築「南庄文化會館」，不論平日或假日，人來人往絡繹不絕。
文觀局長林彥甫表示，永昌宮公廁是南庄老街桂花巷「唯二」的廁所，隨近年旅遊風氣上升，每逢年節假日當地公廁數量不足的問題顯現；為改善南庄觀光人潮的如廁需求，文觀局籌措近330萬元經費，針對永昌宮前既有廁所設施及環境進行修繕，全面改善照明、通風、設備更新，並增設淨下設施，共設置女廁、男廁各1間、無障礙廁所及親子友善專用廁所各1間，並重新鋪設壓花地坪。
這項工程歷經政府、地方人士各方協調及溝通，今年11月30日完成施作，後續環境維護管理交由南庄永昌宮，12月15日起開放給民眾使用。
文觀局強調，南庄是國家級觀光旅遊休閒勝地，且是「國際慢城」，空閒時不妨攜家帶眷到南庄走走，體驗南庄慢城的整體旅遊氛圍。
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