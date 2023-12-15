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南庄永昌宮公共設施優化 熱門景點「唯二」公廁獲改造

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉永昌宮鄰接著名景點「桂花巷」及南庄老街，宮內擁有當地 「唯二」的公廁，每逢假日景區遊客人潮湧現，公廁數量不足的問題也顯現。苗栗縣文化觀光局針對永昌宮的公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工，今天起對外開放。

苗栗縣文觀局指出，永昌宮前公有設施優化工程沿著南庄桂花巷往內走至廟宇旁，是這次優化工程 的重點。永昌宮是座現代與傳統建築的3層樓廟宇，供奉三官大帝、福祀天上聖母、至聖先師、註生娘娘、義民爺和福德正神等諸神，是南庄信仰中心，周邊為熱門觀光旅遊景點「南庄桂花巷」，並緊臨苗栗縣歷史建築「南庄文化會館」，不論平日或假日，人來人往絡繹不絕。

文觀局長林彥甫表示，永昌宮公廁是南庄老街桂花巷「唯二」的廁所，隨近年旅遊風氣上升，每逢年節假日當地公廁數量不足的問題顯現；為改善南庄觀光人潮的如廁需求，文觀局籌措近330萬元經費，針對永昌宮前既有廁所設施及環境進行修繕，全面改善照明、通風、設備更新，並增設淨下設施，共設置女廁、男廁各1間、無障礙廁所及親子友善專用廁所各1間，並重新鋪設壓花地坪。

這項工程歷經政府、地方人士各方協調及溝通，今年11月30日完成施作，後續環境維護管理交由南庄永昌宮，12月15日起開放給民眾使用。

文觀局強調，南庄是國家級觀光旅遊休閒勝地，且是「國際慢城」，空閒時不妨攜家帶眷到南庄走走，體驗南庄慢城的整體旅遊氛圍。

苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局針對南庄永昌宮公廁及公共設施進行優化改善工程，最近已完工。圖／苗栗縣政府提供
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南庄 公廁 廁所 歷史建築

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