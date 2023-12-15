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大千慈善基金會碧英孝行獎頒獎 10年頒發逾百萬獎學金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
碧英孝行獎今年邁入第10屆，累積表揚超過百位學子，頒發超過1百萬元獎學金。圖／大千慈善事業基金會提供
碧英孝行獎今年邁入第10屆，累積表揚超過百位學子，頒發超過1百萬元獎學金。圖／大千慈善事業基金會提供

大千慈善事業基金會第10屆「碧英孝行獎」選拔，上午舉行頒獎典禮，縣內共12名中小學生獲獎；基金會董事長徐千剛表示，10年來已表揚115名學生，頒發超過100萬元獎學金，希望透過分享每位孩子的孝行事蹟，鼓勵新生世代注重孝道，帶給社會溫暖力量。

基金會指出，碧英孝行獎每年邀縣內各國小、國中、高中職及社福單位推薦孝順勤勉的學生，經評選後，給予表揚並頒發獎學金。今年獲獎12名學生不僅恭敬孝順，且在校內外都有優異表現。其中由建功國小推薦的宋貫正是個體貼的孩子，每天放學回家，都會幫忙家中事務，並協助媽媽在市場擺攤做生意、招呼客人，雖然年幼時被診斷出語言障礙及注意力不足過動症，但他努力克服障礙、勤奮學習，在今年獲得劍橋大學國際英語檢定滿分殊榮。

西湖國中的劉子敬從小和爺爺、奶奶生活，懂事的他不僅幫忙家中事務、協助爺爺務農，也會照顧年幼的妹妹；在爺爺離世後，不僅成為奶奶重要的靠山，也為了不讓爺爺的菜園荒蕪，一手接下菜園工作，每天採青菜做料理讓家人享用。

同樣也是與祖父母相依為命的黃葦豪就讀苗栗農工，平日除照顧2位長輩的生活起居、協助家中事務，也會到菜園裡幫忙農務。為減輕家中負擔，主動到民宿打工，將所得交給爺爺、奶奶。

苗栗家扶中心推薦的大湖國中陳儀安是個孝順懂事的孩子，外婆因身體不適、長期臥床，都會主動協助外婆生活起居，並幫忙按摩減輕不適；考量家中經濟收入有限，放假時會和媽媽一同工作，打工賺生活費；知道媽媽工作辛苦，平日回家都主動協助家務，是媽媽和外婆的好幫手。

也是由家扶推薦的李靖，小學成績優異，經老師推薦進公館國中就讀，雖然每天辛苦從泰安及公館往返求學，但她非常努力學習，即使放學回家已晚，她卻從不喊累，總是幫忙照顧家中失能的祖父，並協助家中事務，放假時也會和父母一起採收農作物，減輕父母辛勞。

今年獲孝行獎表揚的12名學生分是龍德家商黎美伶、苗栗農工黃葦豪、解加旭、興華高中巫芸婕、 西湖國中劉子敬、大同高中國中部謝承燁、大湖國中陳儀安、公館國中李靖、竹南國中林婕恩、興華高中國中部黃弈程、建功國小宋貫正、銅鑼國小賴玉芳。

建功國小宋貫正同學年紀雖小卻懂事孝順，今年還榮獲英語檢定滿分殊榮。圖／大千慈善事業基金會提供
建功國小宋貫正同學年紀雖小卻懂事孝順，今年還榮獲英語檢定滿分殊榮。圖／大千慈善事業基金會提供
第10屆碧英孝行獎共表揚12位優秀學子。圖／大千慈善事業基金會提供
第10屆碧英孝行獎共表揚12位優秀學子。圖／大千慈善事業基金會提供
西湖國中劉子敬照顧長輩及年幼妹妹，還親自種菜，料理給家人享用。圖／大千慈善事業基金會提供
西湖國中劉子敬照顧長輩及年幼妹妹，還親自種菜，料理給家人享用。圖／大千慈善事業基金會提供
苗栗農工黃葦豪總是親力親為，照顧家中長輩。圖／大千慈善事業基金會提供
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