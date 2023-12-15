竹北市推行早療兒VIP通道 讓遲緩兒優先參加兒藝活動

新竹縣竹北市每年出生1800名新生兒，不過仍有相當比例6歲以下孩童被診斷出發展遲緩，竹北市公所為協助早療兒童透過參與各式親子活動提升認知與口語發展，在公所主辦的各式親子活動前，開放早療兒VIP通道，鼓勵早療兒家庭帶孩子多參與、陪伴孩子成長。

竹北市公所表示，兒童早療議題逐漸廣受討論，竹北市兒童人口多，市長鄭朝方尤為重視，積極實踐早療政策，今年市公所推行「早療先行」，於活動前為早療兒童開啟VIP通道搶先體驗，今年來已辦10多場早療親子增能課程，上千人次受惠。

市公所指出，今年已開辦平均每個月1場的持續性早療活動，同時辦理早療親子共學、開辦早療親職課程及講座等，盼協助家長掌握孩子黃金治療期，未來公所將持續在各項活動與政策注入早療議題。

鄭朝方表示，竹北每年的新生兒約有1800人，3歲以後確診為早療兒約占百人，市公所今年起也陸續透過竹北兒童藝術節、新月沙灣白色海洋三部曲、秋之竹北戲劇行旅節、幸福方城市生活節結合早療先行活動，讓孩子藉由聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、味覺感受沉浸式五感體驗。

鄭朝方指出，竹北市立圖書館也特別規畫辦理3期早療親子增能課程，幫助孩子提升認知與口語發展，同時也安排針對情緒表達技巧的親職課程，透過課程增進親子互動、小團體活動分享，讓參與的家長能透過治療師協助，實際練習協助孩子的技巧。