中央要5%公有地推社宅 桃市：已做包租代管戶全國最多

內政部昨天在行政院會報告精進社宅政策，將要求直轄市未來辦理區段徵收、市地重劃時要保留5%土地讓售給中央興辦國宅。桃園市政府都發局表示，土地讓售方式交由中央興辦社宅的做法，是否會有營造量能不足，與能否滿足地方不同的社宅租屋需求，這部分可以聽聽地方意見，讓政策更完整和容易推動。

都發局指出，以往社宅由市府自己蓋，如果往後中央要求讓售用地，由中央自興辦，各縣市的社宅都要交中央興辦，量能變大，雖然有可能降低成本，但恐怕不能因地制宜，而且保留土地也要納入總量管制，避免開發失衡。

都發局說明，社宅要考量滿足特殊照顧需求，這方面中央如果能和地方合政策作會更有彈性，例如某區的土地可以偏向勞工或能照顧到婦幼，針對這樣的特殊照顧與需求，建議中央納入地方意見會更全面，也就地與中央合作完成。

都發局表示，目前進行的區段徵收案像平鎮高中南側，鐵路地下化的中路車站與機捷A12、A13、13a站都是中大型整體開發，都有規畫取社宅用地，小型的開發案像平鎮區中豐路、環南路私有地變更，也要回饋求社宅用地，這些都是透過都計取得土地的例子。

都發局指出，張善政市長上任後即就把都市規畫列為解決住宅問題的首要策略，市府已經針對各整體開發區與通盤檢討，將供興建社宅的社福用地列為優先公共設施，13日市政會議還提出以社宅捐建轉代金，以穩健社宅財源等政策。

都發局強調，持續且穩健興建社宅是桃市府一貫的永續住宅政策，市府積極輔以包租代管提供社宅，以及推廣租金補貼政策，三者不同型態的社會住宅總戶數已達8萬戶，其中包租代管更是全國最多。市府認為整體住宅政策除了討論供給數量外，更應該滿足區域需求者差異，目前各社宅新建社宅都將區域需求列為住宅政策重要的一環，例如將勞工、長者、青年以及婦幼照顧依區位差異列為額外政策戶，擴大社會照顧。