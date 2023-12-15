年終布新 棄置大型家具最高罰6千 竹市環保局電話預約免費清

再一個多月就是農曆過年，民眾陸續開始除舊布新、更新家具。新竹市環保局今天呼籲民眾多加利用「一整年、不限數量、不限次數」的大型家具免費清運便民服務，市府將針對棄置熱點裝設監視器，只要發現亂丟不要的大型家具，最高可罰6000元。

環保局長江盛任表示，每年過年前常見到路旁或巷口遭棄置廢棄家具，環保局已請各里里長、環保志工及里民勤加通報，以盡速清理廢棄物及查出汙染行為人，避免棄置情形擴大，形成髒亂點，也提醒有需要更換新家具的民眾，提早登記清運時間。

環保局舉例，今年6月底，竹市天府路遭棄置大量廢棄家具，循線調查出是來自鄰近縣市的某家具行所丟棄；11月中旬，竹市牛埔東路33巷旁遭人隨地丟棄檳榔渣，經調閱監視器，逐一抽絲剝繭，檢具事證查處行為人，上述兩案皆依廢棄物清理法裁罰。

環保局為維護乾淨的市容環境，除利用監視器採證棄置廢棄物及違規張貼廣告熱點外，稽查人員也會隨身攜帶移動式監視器，執行亂丟垃圾、遛狗留便、菸蒂及違規廣告等採證工作，確實將汙染行為人繩之以法。

環保局強調，市府將針對家具棄置熱點架設監視器採證、加強巡檢範圍及頻率，如發現棄置點，將找出汙染行為人，並加重罰則；若查獲非法傾倒事業廢棄物之業者，將裁處6000元以上300萬元以下罰鍰，違法情節重大者，將移請地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，切勿以身試法。

經統計，新竹市環保局今年1至11月查獲違反廢棄物清理法裁罰案件共計810件，包括亂丟垃圾、垃圾包、遛狗留便、菸蒂及違規廣告等。

市長高虹安表示，市府提供貼心的「一整年、不限數量、不限次數」清運服務，請民眾一通電話至環保局清潔科申請登記，並配合清潔隊清運作業時間，就可以免費使用廢棄大型家具清理服務，呼籲市民一起愛護居家周遭環境，歡歡喜喜迎新年。

環保局指出，周一至周五上班時間，只要撥打電話03-5388406向清潔科事先預約登記，並在指定時段，把大型家具放置於住家門口或巷口，環保局將派員免費清運。