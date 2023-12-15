竹科回饋金分配不均？ 竹縣府：全用在地方建設

新竹科學園區每年提供新竹縣政府近4千萬元地方回饋金，分配寶山鄉、竹東鎮，寶山鄉長邱振瑋質疑縣府分配不均、沒全用在地方上。縣府昨表示，回饋金全用於地方建設，縣長楊文科還呼籲地方公所應與縣府合作，向中央爭取更多補助經費；竹東鎮長郭遠彰也表示，希望科管局適度提高補助金額，弭平地方爭執。

竹科管理局今年提供3780萬元補助經費，其中，寶山鄉獲分配1474萬、竹東鎮1409萬、新竹縣府工務處896萬元，新竹縣府強調，分配到的回饋金，全數用於竹東鎮及寶山鄉境內地方道路養護、警政設備使用。

「地方鄉鎮市長不要搞錯方向，應該一起合作向中央爭取更多的補助。」楊文科表示，未來將持續透過園縣市高峰會，積極向中央爭取提高回饋金。

竹科管理局表示，補助是依科學園區管理局補助地方建設經費處理原則規定辦理，科管局直接補助新竹縣府每年3780萬元，用於竹科周邊3公里內範圍，但原則上不干涉縣府如何分配。

不過，邱振瑋質疑，回饋金過去都由竹東鎮及寶山鄉分配使用，近年縣府卻用來採購監視器、噪音監測設備，沒全用於地方建設。邱不滿表示，若回饋金都用於地方建設他沒意見，為何能分配給局處採購設備，甚至採購設備也沒全用在寶山鄉。

對此，竹縣府行政處表示，採購設備都有依科管局補助規定辦理，分配補助款給縣府的目的也是為避免有三不管地帶，才由縣府使用部分補助款作通盤地方建設。

邱振瑋說，也同意楊文科說法，要合作向中央爭取提高補助，但也呼籲縣府應交出全數回饋金，用在受竹科擴建影響的鄉鎮。