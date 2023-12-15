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八德大湳轉運站明年啟用 增開永寧捷運線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園八德轉運站預計明年啟用，立院交通委員會昨到現場考察。記者朱冠諭／攝影
桃園八德轉運站預計明年啟用，立院交通委員會昨到現場考察。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府花費1.1億元興建八德大湳轉運站，集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，歷經多次延宕，近期終於竣工，預計明年啟用，第1階段將增開往返永寧捷運站路線，但周邊無停車腹地引起地方憂心，交通局表示，轉運站備有122席機車位供民眾使用，現在也和附近農地地主溝通，盼汽機車位都能增加。

大湳轉運站設4席客運車位、2席計程車載客位、3席小客車臨停車位、17席YouBike停車位及122席機車停車位。市府原訂2021年完工，但因選址、用地取得等問題延宕發包，經多次延期，今年10月底才完工，預計明年1月中下旬啟用。

立法院交通委員會昨到現場考察，交通局公共運輸科長黃心韻表示，轉運站啟用後，客運路線將分3階段調整， 第1階段因應TPASS通勤月票上路，713、715、716等國道客運路線乘客大量增加，將增開轉運站往返永寧捷運站路線，平日58班次，尖峰時段約10分鐘1班車，加強疏運人潮。

第2階段分為「市區段」與「國道段」，往返永寧捷運站路線將增加車輛與駕駛，平日58班次發車改為間距發車，只要乘客滿載就會立即發車，非尖峰時段則約5至15分鐘發車。至於第3階段將爭取1962、1968、9009等國道路線進駐。

不過立委趙正宇昨點出隱憂，他表示，八德轉運站站體過小，機車停車位、汽車臨停車位不足，也未限制臨停上限時間，另轉運站出入口就是車流量非常大的和強路，啟用後預估會有不少使用民眾，屆時恐引起堵塞。

交通局長張新福回應，轉運站後方還有一片農地，已請里長聯絡地主，希望能讓市府作為停車場使用，方便汽機車停放；為避免和強路車流因客運車輛進出堵車，市府考慮打除中央分隔島並設計左轉專用道，讓客運車輛盡快進出站，在正式啟用前會加速研議。

車位 國道客運 捷運

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