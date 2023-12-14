房屋龜裂避免基泰案重演 桃建管處勒令停工這建案

位於桃園中壢中山路及建國路上的中壢郵局舊址，目前已改建為地下4層、地上9層的商辦大樓，不過當地民眾發現因工程拔樁震動，導致房屋出現龜裂、巷弄也有裂縫，地方深怕台北基泰案重演，日前桃園建築管理處已前往會勘並雖然檢測數據接正常，但已先要求廠商停工。

市議員彭俊豪表示，建案地屬中壢地區精華地段，中壢郵局原局址屋齡已超過50年，因新建工程拔樁產生震動，當地商家陳情房子出現龜裂情形，嚴重的還能透光，加上路面也有一些裂縫，民眾真的擔心房屋有坍塌風險，不僅造成隔壁鄰房鄰損有傾倒危險，且公有道路底下也被掏空造成下陷，引發嚴重的安全疑慮，讓基泰案在桃園重演。

建管處長莊敬權表示，昨天接獲通報後立即與木技師前往會勘，發現工程目前施作的地下結構物，廠商皆有配合法令做工程數據監測，相關的數據資料顯示皆正常，不過建案周遭確實鄰近巷道出現路面有裂痕，周遭房屋也有牆壁龜裂。

莊敬權表示，廠商也坦言於拔樁過程中有發現道路地基不穩，經技師研判恐有地基掏空疑慮，立即勒令該建案停工。