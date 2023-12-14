竹科回饋金分配不均惹議…遭質疑跟地方搶錢 新竹縣府回應

新竹科學園區每年提供近4千萬元地方回饋金，卻爆出回饋金沒全部用於地方，新竹縣府從中自行拿走8百多萬元，惹得竹東及寶山都不滿，呼籲新竹縣府應交出回饋金全部用於地方建設，縣府不應該跟鄉鎮公所搶錢，否則對地方非常不公平，同時要求提高地方回饋金金額。

對此，新竹縣府否認任意挪用地方回饋金，澄清所分配到的8百萬元補助，全用在竹東鎮及寶山鄉境內的地方建設使用，以今年為例，分配到的896萬元就是由縣府工務處用於執行竹東鎮明星一路及寶山鄉寶山路道路改善工程。

「地方鄉鎮市長不要搞錯方向，應該一起合作向中央爭取更多的補助。」新竹縣長楊文科說，未來將持續透過園縣市高峰會積極爭取增加回饋金。他指出，竹科發展對周邊產生的問題，卻是由縣市政府承擔責任，但園區基金盈餘很多，給地方的回饋金少「不公平」，希望透過縣市高峰會重新調整，園區稅收也能有部分投入到地方政府，不該是企業營業所得稅都上繳中央。

地方爭取提高回饋金表示，竹科管理局表示，補助地方建設經費是依科學園區管理局補助地方建設經費處理原則規定，每年編列園區廠商營業額千分之0.3以下金額，須視地方實際需求予以補助，不過原則上每年都有編列固定金額撥給新竹縣政府，但科管局不干涉縣府如何分配使用，只依法要求應用於園區周邊區域。

爭議起因寶山鄉長邱振瑋首先開出第一槍，質疑竹科地方回饋金過去都是由竹東及寶山分配用於地方基礎建設，近幾年新竹縣府卻從中拿走部分補助金，寶山近幾年又同時面臨竹科擴建的劇烈影響，相對少的回饋金，根本無法支應急速發展的寶山鄉建設。

邱振瑋表示，新竹縣府近3年來將8百多萬自行使用，等同於和地方搶回饋金，呼籲縣府應交出全數回饋金，充分利用在受竹科擴建影響的鄉鎮。他同時表態，寶山受竹科影響最劇烈，甚至為了竹科擴建而造成大崎村近乎滅村，但寶山拿到的回饋金卻不如竹東，對寶山非常不公平，希望竹科回饋金總額提高，真正擴大用在地方建設。

寶山鄉公所說明，新竹縣政府今年分配給寶山鄉1474萬元，全都用於購置全鄉各村各鄰共390處、總計780支滅火器，同時購置3組監視器系統，以及垃圾子母車、全鄉重要路段路平維修。

竹東鎮長郭遠彰委婉表示，希望竹科管理局適度提高補助金額，弭平地方爭執。他另說明，竹東每年獲得約1400萬元補助經費，都已用於竹東鎮內路平，以及擋土牆、排水溝、護欄等道路設施維護。