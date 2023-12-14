台66線19日晚間10時起封閉西向大溪至平鎮段施工 增行15分鐘

桃園市東西向台66快速道行駛車輛愈來愈頻繁，為維護台66線路面品質安全，公路局北區養護工程分局中壢工務段今天下午表示，預計19日晚上10時至隔天（20日）上午6時，封閉台66線西向大溪27.2公里至平鎮19公里路段施工，屆時請車輛行駛平面車道，避免延誤行程。

中壢工務表示，這次辦理路面品質維護施工，從19日晚上10時至隔天上午6時止，台66線主線西向27.2公里至19公里路段封閉，期間請用路人改由西向27.2大溪段走平面車道，再行駛至西向19公里上匝道（台一線延平路)返回台66線主線道繼續前進行，車行時間大約增加15分鐘，請用路人行經該路段，遵循標誌指示減速慢行，提前改道，維護行車安全。