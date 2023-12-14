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強化苗栗醫療資源 與桃竹竹推急性照護醫療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局加入桃竹竹苗北區醫療網推動辦理「急性後期照護合作」2年，展現成果，今天辦發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局加入桃竹竹苗北區醫療網推動辦理「急性後期照護合作」2年，展現成果，今天辦發表會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局加入桃竹竹苗北區醫療網推動辦理「急性後期照護合作」2年，展現成果，今天辦發表會，明年並將持續深化推動，另外今年試辦的苗栗縣幼兒專責醫師制度也超過25％的預期目標，明年將擴大一倍納入0至3歲幼參與人數，上午也宣布「啟航」。

縣長鍾東錦指出，苗栗民調顯示縣民最關切和詬病縣內醫療資源問題，昨天衛福部次長王必勝到苗栗允諾協助提升苗栗縣醫療服務量能，他就表明要向衛福部借「靈符」來貼，推動部苗與台大、榮總、長庚等醫學中心建立合作機制，建立良好品牌效應，他也希望縣民有病留在苗栗接受治療，進一步帶動縣內醫療資源發展。

縣府上午辦「北區醫療網」急性後期照護合作模式成果發表，與明年幼兒專責醫師制度啟航儀式，桃竹竹苗4縣市衛生局、計畫輔導專家委員、計畫醫療院所及縣內各醫院、18鄉鎮市衛生所等單位人員參與，盼藉由區域內急性後期照護合作模式，建置並推動苗栗縣幼兒專責制度，拉近醫院與病人及基層診所間的距離、轉診效能及醫療整合照護服務品質的提升。

苗栗衛生局長張蕊仙指出，苗栗在北區醫療網推動急性後期照護的醫療主題，至今年8月合作的桃竹苗醫院已增為7家，承作醫院更增至36家；合作醫院腦中風總收案人數達292人，其中居家模式PAC個案結案時，功能進步情形逾46%，明年將持續推動深化。

新生兒全面納入幼兒專責醫師制度今年上路，苗栗縣試辦結果有2404人參與，縣內醫療院所及衛生所共44家、65名兒科及家庭醫學科醫師參與推動，鼓勵3歲以下還未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加，今年與預期的25％幼兒人數目標比較，達成率為106％，明年預期目標將提高至50％。

苗栗縣衛生局加入桃竹竹苗北區醫療網推動辦理「急性後期照護合作」2年，展現成果，今天辦發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局加入桃竹竹苗北區醫療網推動辦理「急性後期照護合作」2年，展現成果，今天辦發表會。記者胡蓬生／攝影

衛生局 醫師 苗栗縣

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