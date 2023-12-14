2024桃園星際城跨年晚會 高鐵站前三階段交管一次看

「2024桃園星際城跨年晚會」12月31日晚間7點起至隔天凌晨12點30分，在高鐵桃園站前廣場舉行，為紓解人潮、車流，桃園市政府將實施三階段交通管制疏導措施，並加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機場捷運A21站接駁車，桃園捷運也宣布24小時營運不收班，協助疏散跨年人潮。

2024桃園星際城跨年晚會，第一階段管制12月31日下午3點至1月1日凌晨1點，高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路區間）靠會場單側；12月31日上午8點至1月1日凌晨1點，中壢區青園路（中壢區高鐵站前西路一段至青境路區間）及青境路為計程車排班區；領航南路三段及青商路為警備車輛停放區，原停放車輛請於12月30日中午前移至他處。

第二階段管制，12月31日晚間11點至1月1日凌晨1點，單向管制中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間南側）、高鐵站前西路一段（高鐵站前路至領航南路三段區間東側）；雙向管制高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路三段區間）、青山路（高鐵站前東路一段至青心路間），管制區內停車格及路邊禁止車輛停放。

第三階段管制，12月31日晚間11點50分至1月1日凌晨12點30分，單向管制高鐵站前西路一段（東側）；雙向管制高鐵站前路、高鐵站前東路一段、青山路、領航南路三段。除公車、消防車、救護車、活動車輛外，車輛禁止進入。加強落焰區安全，晚間11點50分至凌晨12點15分，領航南路三段管制範圍，行人禁止行進。