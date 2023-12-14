竹北市提供急難救助金最高3萬補助 逾百人受惠

為扶助支援遭遇重大困難生活陷困境的市民，竹北市公所針對社會福利設立「竹北市急難救助」，提供民眾生活救急，經核定發給急難救助補助，最高3萬元，截至12月中已受理102件，核發近118萬元；另中央衛福部亦提供「特殊境遇家庭扶助」，包含緊急生活扶助、子女教育補助等項目，竹北市今年度總計超過百人受惠。

竹北市長鄭朝方表示，為了協助設籍於竹北市、遭受緊急急難致生活陷於困境的市民暫度難關，市公所提供急難救助社會福利，112年度編列110萬元預算支應，截至今年12月中已受理102件申請，核撥金額超越原編列預算，總計近118萬元，市公所秉持紓困救急美意，提供有需求的市民申請急難救助補助，將視情況核撥3萬元以下補助。

竹北市急難救助申請資格為設籍竹北市遭逢困境的市民，申請的對象包含：戶內家人死亡無力殮葬、戶內家人遭受意外傷（災）害、疾病等致生活陷於困境，或是負家庭主要生計責任者，罹患重病、失業、失蹤、入營服役、入獄服刑或其他原因，無法工作致生活陷入困境等。市民遭遇前述生活困境，均可於事發３個月內，備齊相關文件至竹北市公所3樓里幹事申辦。

鄭朝方表示，除了竹北市急難救助外，有需要的民眾亦可至市公所申請由衛福部提供的特殊境遇家庭扶助，凡設籍且居住在新竹縣，符合條件均可向戶籍所在地公所提出相關申請，補助項目包含：緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助及創業貸款補助等。

截至12月止，竹北市總計12人申請緊急生活扶助，補助金額逾35萬元，75人獲核發每月2640元子女生活津貼，另有子女教育補助、兒童托育津貼等，總計逾百人受惠。欲申請竹北市急難救助或特殊境遇家庭扶助，可洽詢竹北市公所社會課（03）5515919。