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睽違8年！大新竹跨年公益演唱會31日盛大登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
由新竹縣市民間單位首度合辦的「2024大新竹跨年公益演唱會」將於12月31日下午6點在竹市大湳雅公園盛大登場，縣市政府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
由新竹縣市民間單位首度合辦的「2024大新竹跨年公益演唱會」將於12月31日下午6點在竹市大湳雅公園盛大登場，縣市政府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供

引頸期盼的跨年公益演唱會來了！由新竹縣市民間單位首度合辦的「2024大新竹跨年公益演唱會」將於12月31日下午6點在竹市大湳雅公園盛大登場，縣市政府今舉辦記者會，市長高虹安、縣長楊文科也出席，市府指出，晚會除有堅強卡司外，還有100個攤位以及300秒高空煙火，邀全國民眾來新竹看煙火，感受許久未有的跨年氛圍，共同迎接2024的到來。

高虹安表示，竹市已8年沒有辦跨年公益演唱會，感謝2家民間主辦單位及竹縣、竹市府長時間的協調，促成這次跨年演唱會。該演唱會包含白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等超過15組夢幻卡司輪番上陣，搭配華麗絢爛的跨年煙火秀與美食攤位市集，保證全程精采、絕無冷場。

高虹安指出，「2024大新竹跨年公益演唱會」以「新星閃耀・竹夢未來」為題，除了超強的卡司陣容外，更看出縣市合作的小巧思，例如台語天后張涵雅是代表竹市，冰冰姐則是代表竹縣，此外，公益演唱會也結合大新竹的客家文化，暖場歌手的阿卡貝拉樂團海鷗K、創作歌手何芸娜皆有表演客家歌曲，更安排今年世客博主題曲演唱人彭佳慧到場與市民朋友同歡，並邀請「客家一哥」小鐘擔任公益演唱會主持人，讓今年大新竹跨年公益演唱會成為全台最閃耀也最獨具特色的新星。

楊文科表示，2024大新竹跨年晚會是新竹地區鄉親朋友非常關心的盛事，感謝高虹安與新竹縣市民間公會，大家攜手合作在竹市大湳雅公園舉辦跨年晚會，活動時間將從12月31日下午6點在竹市大湳雅公園正式開唱，活動預計長達6小時，令大家非常期待。

民間主辦單位兩公會的理事長共同強調，竹縣公會已經連續4年協助舉辦新竹縣的跨年公益演唱會，今年縣市首度合作，因此在規畫上特別用心，不僅有精彩表演活動，更有超過100攤的美食攤位市集，在跨年倒數時也規畫高空煙火秀，與大新竹民眾共同迎接未來美好的一年。不僅如此，大魯閣及大潤發也給予大力協助，包括配合調整營業時間與借用停車場。

跨年晚會 新竹 演唱會

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