快訊

大選前30天！路透：國民黨副主席夏立言突訪中國

遙不可及的1.5℃：COP28決議未來停用化石燃料，夠阻止暖化嗎？

國中生畫「帝王條款」獲獎被出征！母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐（右起）、黃健豪、羅廷瑋關切中央審查捷運綠線案。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊大鋐（右起）、黃健豪、羅廷瑋關切中央審查捷運綠線案。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊大鋐等人今在議會質詢指出，行政院長陳建仁宣布將儘快通過捷運綠線延伸大坑、彰化案的可行性評估。市長盧秀燕表示，對陳院長體察民意，表示感謝，未來還有綜合評估，希望一併加速通過。盧說，捷運藍線廹在眉睫，只要行政院一簽署，就可展開徵收土地、前置作業並開工，希望院方速通過藍線綜合評估計畫。

台中捷運綠線向北延伸到大坑、往南至彰化兩段，可行性研究計畫送行政院，但尚未審核通過。交通部長王國材昨應立院交通委員會召委何欣純邀請到大坑考察。

交通部長王國材表示，因彰東都市計畫未定，造成彰化有2處車站及路線無法確定，他將具體建議行政院「一次核定兩端延伸」，另要求台中市府與彰化縣府確定設站地點與路線。陳建仁今早宣布，會儘速通過。

市長盧秀燕說，可見立法院交通委員會昨到台中會勘，引起陳建仁注目，也聽到各方心聲，迫切爭取延伸到彰化、大坑。可行性研究評估通過後，還有綜合規劃評估報告，她希望行政院捷會儘快核定。

盧秀燕說，昨天事件讓陳院長高度關注，顯示他注意到地方民意與心聲。盧秀燕說「表示感謝」。

議員楊大鋐說，捷運藍線已拖了200多天，行政院不應該再拖了！盧秀燕說，捷運藍線對台中更迫切，且只要陳院長一簽署後就可展開前置作業，如徵收土地與開工作業均可進行，捷運藍線的需求迫在眉稍，她隔空許願，希望行政院儘速通過藍線綜合評估。

台中捷運 行政院

延伸閱讀

陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化 附條件一次核定

陳建仁接見好人好事代表 讚台灣學生公民素質世界第一

台中年繳近2000億稅金只討回800多億 盧秀燕推薦楊瓊瓔「討得回預算」

台積電最新技術留台中？盧秀燕曝：應是2奈米以下製程

相關新聞

新竹輕軌不與台鐵六家線共線 竹市府定調：走自己的路

新竹市政府昨晚舉行新竹輕軌計畫可行性研究地方說明會，多名議員、民眾到場關切並紛紛提出與台鐵六家線競合，並憂心財務效益分析...

斥資13億未來打造田園社區 桃捷這站上國道僅1分鐘

為促進機場捷運A20興南站周邊地區發展，桃園市府辦理桃園機場捷運A20站區段徵收工程，歷時4年多工程今年9月已竣工，工程...

桃市拚社宅 明年修法鼓勵建商捐建

桃園市政府預計自行興辦40處社宅，未來戶數可達8000戶以上，但目前完工戶數僅約一半。市府坦言營建成本逐年增加，明年將修...

陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

台中市議員楊大鋐等人今在議會質詢指出，行政院長陳建仁宣布將儘快通過捷運綠線延伸大坑、彰化案的可行性評估。市長盧秀燕表示，...

紓解AI園區周邊交通 竹北勝利七、八街 評估設單行道

新竹縣竹北市AI智慧園區明年起廠商陸續進駐，為紓解當地交通瓶頸，縣府針對勝利七、八街配對單行道進行可行性評估，地方肯定此...

禁「髒」車奏效！PM2.5濃度減逾3成 苗栗畫設第3期空維區

苗栗縣政府第1期空氣品質維護區今年3月上路管制「髒」車，PM2.5平均濃度大降約3成1，縣府評估有效，縣務會議最近通過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。