陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

台中市議員楊大鋐等人今在議會質詢指出，行政院長陳建仁宣布將儘快通過捷運綠線延伸大坑、彰化案的可行性評估。市長盧秀燕表示，對陳院長體察民意，表示感謝，未來還有綜合評估，希望一併加速通過。盧說，捷運藍線廹在眉睫，只要行政院一簽署，就可展開徵收土地、前置作業並開工，希望院方速通過藍線綜合評估計畫。

台中捷運綠線向北延伸到大坑、往南至彰化兩段，可行性研究計畫送行政院，但尚未審核通過。交通部長王國材昨應立院交通委員會召委何欣純邀請到大坑考察。

交通部長王國材表示，因彰東都市計畫未定，造成彰化有2處車站及路線無法確定，他將具體建議行政院「一次核定兩端延伸」，另要求台中市府與彰化縣府確定設站地點與路線。陳建仁今早宣布，會儘速通過。

市長盧秀燕說，可見立法院交通委員會昨到台中會勘，引起陳建仁注目，也聽到各方心聲，迫切爭取延伸到彰化、大坑。可行性研究評估通過後，還有綜合規劃評估報告，她希望行政院捷會儘快核定。

盧秀燕說，昨天事件讓陳院長高度關注，顯示他注意到地方民意與心聲。盧秀燕說「表示感謝」。

議員楊大鋐說，捷運藍線已拖了200多天，行政院不應該再拖了！盧秀燕說，捷運藍線對台中更迫切，且只要陳院長一簽署後就可展開前置作業，如徵收土地與開工作業均可進行，捷運藍線的需求迫在眉稍，她隔空許願，希望行政院儘速通過藍線綜合評估。