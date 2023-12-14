斥資13億未來打造田園社區 桃捷這站上國道僅1分鐘

為促進機場捷運A20興南站周邊地區發展，桃園市府辦理桃園機場捷運A20站區段徵收工程，歷時4年多工程今年9月已竣工，工程包含整地、道路、共同管道與汙水及景觀等，及興建2座停車場與8座生態公園。桃園市長張善政今前往視察表示，興南站距離中壢市區及高鐵、機場接方便，未來能成為優質社區及商業區。工務局也說，未來1分鐘上國道、10分鐘能進市中心及高鐵站。

A20站區段徵收工程基地為中壢區機場捷運興南站周邊，範圍北至桃園大圳、西至老街溪、東至新生路、南至生活圈2號計畫道路面積約53.93公頃，工程於2019年2月開工，今年9月竣工，工程經費約13億5437萬元。

工務局表示，工程包含整地、建置道路、共同管道、排水系統、汙水及自來水、交通號誌及路燈230盞、滯洪池4座、箱涵長度約4267公尺、景觀喬木植栽3291株等，並興建2座停車場，及設置親溪、律動、荷塘、風起、軸承、藝轉、童詩及童趣等共8座公園，以完善機捷興南站區及周邊公共建設。

工務局說，工程也闢建包含興北一路、興北二路、興北三路、興西一路、興西二路、興西三路、興東路、和豐街及和美街等道路，總長度約8184公尺，以大眾運輸導向型發展理念區內做道路規畫，中豐北路2側各增設人行及專用自行道共5公尺，及15公尺道路寬2側各設置人行兼自行車道，將行道樹及路燈等設施設置於中央分隔島內，並在適當節點留設UBIKE預定地，其中15公尺以下道路、滯洪池及公園驗收完後交由中壢區公所維管。