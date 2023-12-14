新竹輕軌不與台鐵六家線共線 竹市府定調：走自己的路

新竹市政府昨晚舉行新竹輕軌計畫可行性研究地方說明會，多名議員、民眾到場關切並紛紛提出與台鐵六家線競合，並憂心財務效益分析過於樂觀、路線規畫與土地開發等問題。市府交通處逐一回應，並首度說明新竹輕軌不與台鐵六家線共線，「會走自己的路」，也有意自蓋跨頭前溪的輕軌橋梁，不因考量台鐵競合而耽誤輕軌推進。

新竹輕軌整體路網分為紅、藍、橘、綠線。其中竹市優先推動的紅線總長度10.2公里，全線走高架設12座高架車站，將服務新竹車站、光復路、清交大、竹科園區與光埔二期等地區。市府預估總經費354.82億元，扣除中央分攤，竹市分攤197億餘元。

昨晚竹市府首度舉辦輕軌計畫說明會，吸引不少關切交通發展的縣市居民、竹科上班族、大學生到市府大禮堂聆聽。多名議員也與會提出看法，市議員劉崇顯率先點出是否運用台鐵六家線軌道，因這正是過去推動受阻的頻頸之一，也有與會民眾提出是否與台鐵六家線共線共軌可能，因目前六家線30分鐘才一班車，班次可錯開。

對此，交通處長倪茂榮說，台鐵即將公司化，未來更難協調，因此市府已定調將「走自己的路」，縣市政府就自己蓋橋過去，不要因為考量台鐵六家線而耽誤。中興顧問公司也說明，從基隆輕軌的經驗來看，軌距與台鐵規範不同，共軌可能性低。

市議員林彥甫、張祖琰則憂心，市府目前財務分析、運量估計過於樂觀、美化數字，未來是否能務實達成相關效益；市議員廖子齊、陳啓源為香山居民發聲，因輕軌路網未涵蓋香山區，應更思考區域發展。

倪茂榮說，運量取決於有多少私人運具能轉移到大眾運輸，之後將推先導公車培養輕軌運量，但也坦言淡水與高雄輕軌運量確實還拉不起來，但地方政府為了地方發展爭取輕軌建設，高估才有利爭取中央補助。至於香山區受限人口不足，林政則市長時期曾有竹竹苗輕軌規畫被中央打回。

交通處也說明，周邊土地開發可以挹注輕軌建設，中興顧問公司目前初步盤點紅線站點有3處有公有土地可土地開發，分別為台鐵新莊站、體育館前方停車場、台鐵新竹車站周邊，預估土地開發收益75.8億元挹注營運。

昨晚也有竹科上班族表示，上下班尖峰時段交通繁忙，公車同樣塞在車陣中，樂見推動輕軌，並希望「新竹市能做的先做」，建議採用日本懸掛式列車；另外還有新竹縣居民特別從竹北來到竹市參加說明會，關切政府後續將如何取得建設土地？